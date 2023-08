Einigung mit Eigentümer scheint unerreichbar zu sein

Das Problem mit dem Waldbesitzer aus der Mul ist den Behörden bekannt – Die Kontaktaufnahme sei weiterhin sehr schwierig.

Von Stephan Büllesbach

Großkatern. Die Lage in der Mul ist unüberschaubar. Wobei die Rechtslage anscheinend eindeutig ist und sie dem Waldbesitzer eher recht gibt in seinem Verhalten. Unsere Redaktion hat bei verschiedenen Behörden im Umkreis Hückeswagen angefragt; dort ist der Fall bekannt.

Alle Gesprächspartner sind sich einig, dass zu einer Lösung vor allem der Waldbesitzer seinen Teil beisteuern könnte – aber das scheint eben ein schwieriges Unterfangen zu sein. Und das seit Jahren schon.

Was der Förster sagt: „Dieser Zustand ist nicht seit gestern so“, bestätigt Revierförster Heiner Grüter. „Ich bin die betroffenen Wege vor einigen Wochen mit Stadtbrandinspektor Karsten Binder abgefahren“, berichtet Grüter. „Wir finden keine Lösung.“ Rein rechtlich gesehen könne der Eigentümer seinen Wald so lassen, wie er ist. Zwar gebe es ein freies Waldbetretungsrecht, „jeder Besucher muss aber dann mit waldtypischen Gefahren rechnen“. Grüter macht seine Haltung deutlich: „Ich würde da nicht reingehen!“ Könnten doch etwa trockene Kronen herabfallen. Der Waldbesitzer könnte aber wenigstens die Waldwege frei räumen.

Der Revierförster appelliert, die ersten zwei, besser noch drei Baumreihen auf beiden Seiten der Waldwege zu beseitigen. „Wir sind von Behördenseite aus an dem Eigentümer dran“, bestätigt er. So hatte es für vorigen November sogar einen gemeinsamen Gesprächstermin im Schloss gegeben, Tagesordnung inklusive. „Zwei Tage vorher hat der Waldbesitzer abgesagt“, berichtet Grüter. Seitdem ist der Kontakt wohl ganz abgebrochen.

Was der Bürgermeister sagt: Letzteres bestätigt Dietmar Persian: „Momentan haben wir den Kontakt verloren“, bedauert er. Grüters Vorschlag, die nächsten Kalamitätsbäume am Wegesrand abzuholzen, hält er für eine gute Idee. Anders hält er es mit etwaigen Sperrungen der Wanderwege in dem betroffenen Gebiet der Mul: „Wir haben sogar mal darüber nachgedacht. Aber dann müssten wir die gesamte Mul absperren“, argumentiert der Bürgermeister. Das sei nicht möglich.

Was der Wegewart sagt:„Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die Bäume zu entnehmen“: Das bestätigt Wastl Roth-Seefried, Wegemanager des Naturparks Bergisches Land. Und wer etwa den Weg verlässt, um abseits Pilze zu suchen, begebe sich in Gefahr. Zwar könne ein Waldbesitzer verpflichtet werden, Bäume bis zu 30 Metern etwa von Straßen zu entfernen, „nicht aber mitten im Wald – und da ist es egal, ob es sich um stark begangene Wege handelt“, betont Roth-Seefried.

Selbst Sperrungen von Wegen bringe nichts: „Die werden meistens nicht akzeptiert“, ist seine Erfahrung. Sie hätten schonmal bei Baumfällarbeiten im Wald große Hinweisschilder aufgestellt – „die Leute sind trotzdem direkt am Harvester vorbeigelaufen“.

Was der Wehrchef sagt: Die vielen abgestorbenen, trockenen Fichten in der Mul sieht Karsten Binder durchaus mit Sorge. Denn ein Waldbrand ist bei den entsprechenden Voraussetzungen, wie etwa eine langanhaltende Hitzeperiode, nicht auszuschließen. „Und wenn in einem solchen Fall der Wind drehen sollte, wird’s gefährlich für Mensch und Maschine“, stellt er klar. In diesem Fall müsste die Feuerwehr sehr vorsichtig agieren.

Zudem würde bei einem Waldbrand in der Mul ein Polizeihubschrauber angefordert werden, der mit 1000 Liter fassenden Big Packs ausgerüstet würde, um damit Wasser etwa aus der Bever- oder der Großen Dhünn-Talsperre zu holen.

Im Fall der Mul appelliert auch der Wehrchef dafür, dass wenigsten die Bäume entlang der Wege gefällt werden. „Die sind so trocken, dass man ein mögliches Feuer nicht so schnell gelöscht bekommt“, bestätigt er. Temperaturen von bis zu 400 Grad seien dann die Folge.

Und was sagt der Waldbesitzer? Nichts. Zwar hatte unsere Redaktion versucht, ihn telefonisch zu erreichen und auch eine entsprechende Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen. Ein Rückruf ist bislang jedoch nicht erfolgt.

