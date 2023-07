Eine Wasser-Wanderung für Naturfreunde

Eine Tour erkundet Zuflüsse der Wupper nahe der nördlichen Grenze von Radevormwald.

Radevormwald/Schwelm. Die Biologische Station des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt für Freitag, 28. Juli, zu einer naturkundlichen Wanderung an der Stadtgrenze von Radevormwald, Wuppertal und Schwelm ein. „Seit zehn Jahren setzen die Biologischen Stationen im Wuppergebiet und der Wupperverband gemeinsam Projekte zu Artenschutz und Artenvielfalt um“, heißt es in der Einladung. „Zum Jubiläum ihres Umweltnetzwerks haben die Kooperationspartner gemeinsam ein Programm mit zehn Exkursionen und Wanderungen vorbereitet.“

Die Partner vernetzen ihr Wissen, setzen gemeinsam Artenschutz- und Biotopmaßnahmen auf Flächen des Wupperverbandes um, unterstützen den Verband mit Rat und Tat rund um Artenschutz und biologische Vielfalt und bieten Umweltbildung für seine Belegschaft an. „Viele praktische Projekte konnten bereits umgesetzt und somit Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt verbessert werden“, schreibt dazu die Biologische Station Ennepe-Ruhr.

„Beispiele sind Nisthilfen und Insektenhotels auf Anlagenstandorten des Verbandes, Sommerquartiere für Fledermäuse, Biotop- und Pflegemaßnahmen, zum Beispiel an der Wupper-Talsperre, und vieles mehr

Wanderung startet am Wanderparkplatz Wolfegge

Das Motto der Wanderung am 28. Juli lautet „Wasser, Wald und Wiesen“. Dabei sollen die Bachtäler und Siepen erkundet werden, die das Landschaftsbild im Grenzbereich des Oberbergischen Kreises und des Ennepe-Ruhr-Kreises prägen.

„Auf dieser kleinen Wanderung erkunden wir die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Gewässern, der umgebenden Landschaft und den Menschen in diesem Gebiet“, kündigen die Veranstalter an. Die Wanderung startet um 15 Uhr am Wanderparkplatz Wolfsegge an der Beyenburger Straße auf Schwelmer Gebiet und dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei, allerdings werden Interessierte um eine Anmeldung bei der Biologischen Station unter der E-Mail-Adresse veranstaltung@biologische-station.de gebeten.

Die Wanderung ist nicht barrierefrei, Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein. Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk sollten zur Ausrüstung gehören.

Weitere Auskünfte zu den Aktionen der Biologischen Station Ennepe-Ruhr sind zu finden unter www.biologische-station.de/aktuelles. Das Veranstaltungsprogramm zum Jubiläum kann unter www.wupperverband.de eingesehen werden. s-g