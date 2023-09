Eine Wanderung mit Geschichte zum Miterleben

Angebot von Stadtarchivarin und Gleichstellungsbeauftragter.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Großen Zuspruch fand die „Historischen Wanderung“. „Wir hatten eigentlich nur fünf Anmeldungen – und jetzt sind mehr als 20 Leute gekommen“, sagte Iris Kausemann, die die Wanderung als Stadtarchivarin konzipiert hatte. Es war die zweite Wanderung, die sie in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Ramona Theiss, anbot.

„Das Überthema der Wanderungen ist ‚Frauen und Arbeit‘, heute geht es über die Kinderwagen-Chaussee bis Dahlhausen und dort zur Aussichtsplattform, wir überqueren die Wupper und kommen dann zurück zum Museum“, sagte Iris Kausemann. „Es ist Geschichte zum Miterleben“, sagte Iris Kausemann. „Man bekommt einen Eindruck davon, dass es früher ganz ähnliche Probleme wie heute gab“, meinte Ramona Theiss.

Eine wichtige Station der Wanderung war am ehemaligen Mädchenheim an der Bergstraße. „Dort haben junge Frauen gewohnt, die bei Hardt & Pokorny gearbeitet haben – zuvor hat man sie etwa aus dem Ruhrgebiet für die Arbeit rekrutiert“, sagte Iris Kausemann, die einen großen Ordner mit Archivalien mitgebracht hatte. „Das Haus gibt es heute nicht mehr, es wurde in den 1970er Jahren abgerissen.“ Daher sei es hilfreich, anhand alter Bilder und Pläne einen Eindruck zu bekommen, wie das Gebäude ausgesehen habe.

Nicht zuletzt gehe es auch darum, die Lebensbedingungen der Frauen und Mädchen kennenzulernen – und auch dafür hatte Iris Kausemann Akten und Unterlagen aus der Zeit um das Jahr 1900 mit im Wandergepäck. „Man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das eine Form von Ausbeutung der Frauen gewesen wäre – Hardt & Pokorny brauchte Arbeitskräfte, für die hat man auch viel Geld in die Hand genommen, um etwa das Wohnheim zu bauen und für die Frauen zu sorgen“, sagte Kausemann.

Etwa zweieinhalb Stunden war die Wandergruppe unterwegs. Das Mittagessen in Form von bergischen Waffeln war im Café des Wülfingmuseums schon vorbestellt.