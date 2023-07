Eine Liebe aus „Tausendundeiner Nacht“

Heinz-Dieter und Annette Sonntag feiern Goldene Hochzeit.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Den Spruch hat Heinz-Dieter Sommer schon oft zu seiner Ehefrau Annette gesagt: „Du hast noch nie etwas Anständiges von der Kirmes mitgebracht.“ Ganz ernst gemeint ist er nicht, denn auf der Cranger Kirmes in Herne hat sich das Paar 1972 kennen- und lieben gelernt. „Das war auf dem Fahrgeschäft ‚1001 Nacht‘, wo den Mädchen unter den Rock gepustet wurde“, weiß Annette Sonntag noch.

In der Bäckerei-Filiale, in der Annette Gödden, wie sie damals noch hieß, zum ersten Mal eingesetzt war, trafen sich die jungen Leute wieder. „Meinem Mann war das peinlich, weil er nach Teilchen vom Vortag fragte“, sagt die heute 70-Jährige lachend. Doch nach diesen beiden Begegnungen wurde aus ihnen ein Paar. Schon an Weihnachten fand die Verlobung statt. Im darauffolgenden Sommer, am 20. Juli 1973, folgte die standesamtliche, am 15. August die kirchliche Hochzeit in Herne. Jetzt – 50 Jahre später – können Heinz-Dieter und Annette Sonntag Goldhochzeit feiern.

Heinz-Dieter Sonntag wurde in Essen geboren und ist als Einzelkind aufgewachsen. Nach seiner Ausbildung als Maler und Lackierer arbeitete er als Rohrnetzbauer bei der Firma Ruhrgas AG. Annette Gödden war das jüngste von zehn Geschwistern und wurde in Recklinghausen geboren. Sie lernte der Beruf der Konditoreifachverkäuferin. Die Geburt der Töchter Daniela und Miriam machten das junge Glück perfekt. Die schwere Erkrankung der damals dreijährigen Tochter schweißte das Paar noch mehr zusammen.

+ Die kirchliche Hochzeit folgte am 15. August 1973 in der Sankt-Marien-Kirche in Herne. © Sonntag

„Ich hatte den Wunsch, in der Pflege zu arbeiten, wenn unsere Tochter die Krankheit übersteht“, berichtet Annette Sonntag. Das setzte sie in die Tat um und arbeitete bei der Lebenshilfe. Zuletzt war sie im GWG-Seniorenzentrum tätig – zunächst hauptberuflich, später noch als Ehrenamtlerin.

1979 kam das Ehepaar durch eine berufliche Versetzung von Heinz-Dieter Sonntag ins Bergische. Um in Radevormwald Anschluss zu finden, schloss sich Annette Sonntag dem Frauenchor „Melodienreigen“ an. „So bin ich zum Singen gekommen“, sagt sie. Das Talent hat sie schon oft als Solosängerin bei Hochzeiten und anderen Gelegenheiten unter Beweis gestellt. Sogar im Sat.1-Frühstücksfernsehen ist sie schon aufgetreten. Jae-Chul Lim, ehemaliger Gesangslehrer der Radevormwalder Musikschule, erkannte ihr Talent. Zwar kann die 70-Jährige weder Noten lesen noch ein Instrument spielen oder eine Fremdsprache sprechen, dennoch singt sie Lieder in deutsch, englisch, italienisch und spanisch. „Auch wenn ich nicht weiß, was ich da singe“, sagt sie lachend. Mittlerweile gibt es CD-Aufnahmen aus dem Tonstudio von ihr. Die Radevormwalderin hat auch Erinnerungen aus ihrem Leben in einem Buch festgehalten. Das Ehepaar hat im spanischen San Jorge seit etwa 15 Jahren eine dritte Heimat gefunden. So viel Zeit wie möglich verbringt das Paar im sonnigen Süden mit seinen Hunden Rufus und Beth. Während der Jubilar mit den Spaniern gut kommunizieren kann, gelingt das seiner Ehefrau über den Gesang. Schon öfter hat sie in spanischen Kirchen das „Ave Maria“ gesungen und wurde anschließend zu den Familienfeiern eingeladen. Nach einer Hirntumor-Operation und der Parkinson-Erkrankung muss Annette Sonntag Einschränkungen in Kauf nehmen. Meinungsverschiedenheiten hat es in den 50 Ehejahren natürlich auch gegeben. „Mit meinem Mann kann man aber nicht streiten“, beteuert die leidenschaftliche Sängerin. Und wenn der 69-Jährige sagt, dass er von der Kirmes noch nie etwas Vernünftiges mitgebracht habe, singt seine Frau als Antwort: „Ich fange nie mehr was mit einem Sonntag an.“