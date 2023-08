Eine (fast) romantische Segelrunde auf der Bever-Talsperre

Mit Lampions und Lichterketten ging es am Samstag auf die Talsperre – nur das Wetter wollte nicht so recht mitspielen.

Lichterfest der Segler-Vereinigung-Wuppertal – Ab 22 Uhr waren am Samstagabend auch beleuchtete Surfbretter unterwegs.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Fast hätte die schlechte Wetterprognose dem traditionellen Lichterfest der Seger-Vereinigung-Wuppertal (SVWu) am Samstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die Vereinsmitglieder waren sich einig: „Wir schaffen das und feiern trotzdem!“ Immer am letzten Samstag der Sommerferien werden für diese Feier das Vereinshaus als auch die Segelboote und alles, was schwimmen kann, mit Laternen, Lichterketten und Lampions stimmungsvoll geschmückt. Mit Einbruch der Dunkelheit geht es dann aufs Wasser zu einer fast schon romantischen Segelrunde auf der Bever-Talsperre.

„Entwickelt hat sich das Lichterfest aus dem Stegfest unseres Vereins“, sagte Sprecher Klaus Rosanowski. Initiiert von der Vereinsvorsitzenden Sabine Isringhaus sei das Lichterfest über die Jahre zu einer festen Tradition geworden, dem sich auch andere Bever-Anrainer angeschlossen haben. Auf dem Wasser waren nach Einbruch der Dunkelheit ab 22 Uhr nicht nur Segelboote, sondern auch beleuchtete Surfbretter und eine schwimmende Plattform mit dem SVWu-Logo aus farbigen Leuchtkörpern zu sehen. Einige Boote waren mit Musik unterwegs. Musik und Gesang schallte ebenso vom Campingplatz in Käfernberg über das Wasser, wo einige Zuschauer dieses stimmungsvolle Spektakel verfolgten. Auch der Regen legte mit Einbruch der Dunkelheit eine Pause ein.

Mehr Gäste als wegen des Wetters erwartet

„Ich bin überwältigt und glücklich, dass wir das Lichterfest gemacht haben und das so viele gekommen sind“, sagte Sabine Isringhaus, die nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet hatte.

Das Vereinshaus war mit etwa 60 Gästen gut gefüllt, als das Lichterfest am Abend mit einem großen Buffet, Musik und Tanz begonnen hatte. Für die Erwachsenen stand ein Cocktail-Taxi bereit, an dem es klassische Mixgetränke, aber auch eigene Kreationen mit und ohne Alkohol gab. Für die Jugendlichen gab es eine Slush-Eis- und eine Zuckerwatte-Maschine, an denen sich nicht nur der Nachwuchs nach Herzenslust bedienen konnte.

Vor der Ausfahrt der Segelboote ehrte die Vorsitzende zwei Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue: Achim Buchta gehört dem SVWu seit 25 Jahren an, Holger Russek ist seit 40 Jahren Mitglied. Sabine Isringhaus überreichte den Jubilaren Kappen und Ehrennadeln mit Vereinslogo.

Holger Russek war schon als Kind mit seinen Eltern zur Segler-Vereinigung gekommen. „Hätte mein Vater mich damals direkt mit angemeldet, wären es heute schon 50 Jahre. Und wenn meine Zeit mit Luftmatratze am Stooter Arm mitzählen würde, wären es sogar schon 60 Jahre“, sagte der 69-Jährige und lachte.

Der Radevormwalder hatte als Kind jedes schöne Wochenende an der Bever-Talsperre verbracht. „Meine Eltern haben mich samstags von der Schule abgeholt, und dann ging es mit Kartoffelsalat und Bockwürstchen zur Bever“, erinnerte er sich an frühere Zeiten. Mit etwa zwölf Jahren erlernte er selbst das Segeln. Das Boot der Eltern besitzt er heute noch. „Ich habe auch schon Segelunterricht in der benachbarten Segelschule gegeben“, sagte er.

Ein Déjà-vu hatte auch Jubilar Achim Buchta aus Strucksfeld. Aus gesundheitlichen Gründen kann der 80-Jährige nicht mehr selbst segeln. Bei der nächtlichen Lichterfest-Ausfahrt stand jedoch ein Boot für ihn bereit – so konnte er doch hautnah dabei sein.