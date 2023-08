Eine Erfolgsgeschichte wird 15 Jahre alt

Der SC 08 feiert am Wochenende drei Tage am Kollenberg.

Radevormwald. Große Vorfreude beim SC 08 Radevormwald: Die Feiern zum Jubiläum stehen am nächsten Wochenende bevor. „Am 9. August vor 15 Jahren trafen sich zwölf Radevormwalder, deren Herz für den Fußball schlug, und gründeten einen neuen Fußballverein. Der SC 08 war geboren“, blickt Vorstandsmitglied Reiner Klausing zurück.

Vom 11. bis zum 13. August wird das 15-jährige Bestehen des Fußballvereins nun groß gefeiert. Wir stellen das Programm vor:

Freitag, 11. August: Los geht es ab 18 Uhr im Stadion Kollenberg mit einem Mixturnier, an dem alle Vereinsmitglieder ab der A-Jugend und Vereinsfreunde teilnehmen können. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 10. August, möglich. „Bei diesem Turnier stehen der Spaß und der gute Zweck im Vordergrund“, schreibt Klausing. „Getreu des Vereinsmottos ,Meine Stadt. Mein Verein. Mein Fußball‘ wird für jedes geschossene Tor eine Spende an den Mittagstisch gehen.“

Samstag, 12. August: Der zweite Festtag steht ganz im Zeichen der Jugend. Ab 10 Uhr werden alle Jugendmannschaften Freundschaftsspiele austragen und alle Aktiven und Besucher das bunte Rahmenprogramm genießen können. Eine besondere Attraktion ist dabei der „Rewe Torhunger Jubi-Day“, ein Höhepunkt für Kinder, Familien und Freunde. Welches SC 08-Team hat dabei den größten Torhunger und ist bei zahlreichen Spielen das erfolgreichste Team? Der Händler stellt ein umfangreiches Paket bereit, zu dem Pokale, Medaillen, Fußbälle, Mini-Tore, Sportbeutel und gesunde Snacks für jedes Kind gehören.

Sonntag, 13. August: Die Frauenmannschaft des SC 08 Radevormwald eröffnet um 11 Uhr den abschließenden Spiele-Reigen am Abschlusstag. Nachdem dann die B-Jugend ihren Auftritt vor dem heimischen Publikum hatte, startet die 1. Mannschaft in die neue Saison. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga kann es nur ein Ziel an diesem Tag geben: Durch einen Saisonauftaktsieg den ersten Schritt zum Wiederaufstieg meistern. Fabian Lennart als verantwortlicher Organisator freut sich zusammen mit allen SC-Mitgliedern auf viele Besucher.

Wie ist der SC 08 Radevormwald entstanden?

Der SC 08 Radevormwald wurde im Jahr 2008 als Nachfolger der Spielvereinigung gegründet, die in Insolvenz gegangen war. Dies war ein Neuanfang nach unrühmlichen Vorgängen, in deren Verlauf der ehemalige Vorsitzende der Spielvereinigung sogar wegen Veruntreuung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war.

Anmeldung zum Turnier: reinerklausing@t-online.de#

