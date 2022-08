Einblicke in neue Löwen-Grundschule

Die gut 280 Jungen und Mädchen der Löwen-Grundschule – darunter 79 i-Dötze – haben das neue Gebäude im Brunsbachtal seit dem Beginn des neuen Schuljahres in der vorigen Woche schon in Beschlag genommen und möchten die neuen Räume nicht mehr missen. Das ausgediente Gebäude an der Kölner Straße ist bei den Zweit- bis Viertklässlern, die dort bis Juni unterrichtet worden waren, bereits vergessen.