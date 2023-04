Ein Sport-Urgestein geht in Ruhestand

Hans-Georg Breidenbach, Chef des Stadtsportverbands, tritt nicht mehr an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Schon kurz nach seiner Geburt stand Hans-Georg Breidenbach zum ersten Mal in der Zeitung. „Ich war wohl der 18.000 Bürger, der in Radevormwald geboren worden war. Man hat damals ein Foto von mir auf dem Arm meiner Mutter abgedruckt“, sagt er und lacht. Anfang der 1980er Jahre kam Breidenbach dann nach Hückeswagen. „Ich bin gelernter Kaufmann, habe in diesem Beruf aber nur einige Jahre gearbeitet, ehe ich zur Polizei nach Wuppertal in die Kfz-Sachbearbeitung gewechselt bin, wo ich bis 2013 gearbeitet habe.“ Mit 61 Jahren habe er in den Ruhestand wechseln können. „Eigentlich wollte ich in Altersteilzeit gehen, aber das war nicht möglich. Also bin ich ganz gegangen“, sagt er.

Da war seine sportliche Karriere noch lange nicht vorbei. „Meine Frau Bettina ist schon vor ihrer Geburt im TBH Mitglied gewesen“, sagt der 71-Jährige. Sie habe ihm geraten, dass er doch ebenfalls eintreten sollte. „Ich bin dann 1991 zu den Jedermännern gegangen. Die haben damals schon in der Mehrzweckhalle trainiert, Übungsleiter war Gerd Klein, wir waren mehr als 30 Männer“, erinnert sich Breidenbach. Als Klein plötzlich verstorben sei, habe man ihn gefragt, ob er nicht Lust habe, die Jedermänner zu übernehmen. Er sei dann auch als Oberturnwart in die Vorstandsarbeit eingetreten. „Als Alfons Häger dann den Vorsitz abgegeben hat, bin ich 2001 zum TBH-Vorsitzenden gewählt worden.“

Doppelfunktion in SSV und TBH habe sich nicht gut vertragen

Bis 2011 blieb er in dieser Position. „Von 2011 bis 2013 war Uwe Sablotny TBH-Vorsitzender, ehe ich von 2013 bis 2017 noch einmal auf den Posten kam“, sagt Breidenbach. Ein Jahr zuvor war jedoch Jürgen Löwy als Vorsitzender des Stadtsportverbands nicht mehr zur Wahl angetreten. „Ein Jahr lang war ich in der Doppelfunktion als TBH- und SSV-Vorsitzender tätig, aber das hat sich nicht gut vertragen“, sagt Breidenbach. Deshalb sei er ab 2017 nur noch im SSV tätig gewesen.

Damit soll nun aber ebenfalls Schluss sein: Bei der Hauptversammlung am Freitag, 21. April, im Vereinsheim der Schützen wird Breidenbach nicht mehr antreten. „Ich hatte im Vorjahr eine Operation und muss mich davon noch erholen“, betont der 71-Jährige.

„Es ist nötig, aber ich bin mit Sicherheit nicht ganz raus aus der Arbeit im SSV. Das habe ich Andreas Gotter, der vermutlich mein Nachfolger werden wird, signalisiert“, sagt Breidenbach. Er werde gerne weiter mithelfen, so es ihm möglich sei. „Ich kann nur nicht mehr in vorderster Front mitarbeiten. Aber es gibt ja die Möglichkeit in unserer Satzung, nach der einzelne Personen verschiedene, einzelne Aufgaben übernehmen können – etwa sich um den Sportplatz kümmern.“ Auch seine „Jedermänner“ müsse er aktuell ruhen lassen. „Die Übungsleitung hat Jörg Fidorra übernommen. Ich bin aktuell nur einfaches TBH-Mitglied, ich mache Sport, wie es mir möglich ist, fahre Fahrrad oder gehe mit dem Hund. Und ich kümmere mich um mich“, sagt Breidenbach.

Wenn er auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, zieht er ein positives Fazit. „Es gibt gute und nicht so gute Zeiten. Aber solange die guten Zeiten und Erlebnisse überwiegen, bleibt man dabei.“ Das Organisieren habe ihm immer gelegen. „Ich hätte auch jetzt weitergemacht. Aber meine Liebe zum Sport und der Vereinsarbeit geht nicht so weit, dass ich mal in einer Blechkiste aus der Turnhalle getragen werden möchte“, sagt er.