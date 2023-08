Ein Quiz für Hund und Herrchen

Die Rallye der Dog-Mix-Hundeschule findet am 27. August statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Von Heike Karsten

Hückeswagen.Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, eine Leine und eine Belohnung sollten dabei sein, wenn sich Hund und Herrchen oder Frauchen zur ersten Quiz-Rallye in Hückeswagen treffen – bald startet die erste Auflage.

Hundetrainerin Bettina Tittes lädt erstmalig zu diesem besonderen Team-Event ein. Treffpunkt am Sonntag, 27. August, ist um 14 Uhr Wickesberg 1. Auf Vier- und Zweibeiner warten dann spannende Herausforderungen und Rätsel, die es gemeinsam zu lösen gilt.

Wie sieht die Quiz-Rallye für Hund und Herrchen aus?

Bei der geführten Tour geht es mit der zertifizierten Hundetrainerin durch Wald und Flur. „Bei Nasenarbeit und Geschicklichkeitsaufgaben können die Hunde ihre Fähigkeiten entwickeln“, heißt es in der Ankündigung der Dog-Mix-Hundeschule im Bergischen Land. Rasse, Alter und Größe der Hunde sind dabei zweitrangig. „Durch eine individuelle Betreuung werden die Aufgaben dem jeweiligen Ausbildungsstand der Fellnasen angepasst“, betont Bettina Tittes.

Im Vordergrund stehen ganz klar die Freude an den Herausforderungen und ein harmonisches Miteinander. Was die treuen, vierbeinigen Begleiter bei der Hunde-Quiz-Rallye außerdem lernen, ist das Aufeinandertreffen mit ihren Artgenossen. „Kontrollierte Sozialkontakte zwischen den Hunden, Übungen zu Grundsignalen aus den Bereichen des Hundetrainings und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch werden uns die Tour über begleiten“, kündigt die 55-jährige Hückeswagenerin an, die sich schon seit dem Kindesalter mit diesem Thema beschäftigt.

Für die Hunde-Quiz-Rallye am 27. August sollten etwa zweieinhalb Stunden eingeplant werden. Pro Mensch-Hund-Team werden 20 Euro Startgeld erhoben. Damit das Treffen stattfinden kann, müssen sich mindestens vier Teams anmelden. Bei allzu schlechtem Wetter kann die Hundeschule die Veranstaltung zum Wohl der Zwei- und Vierbeiner kurzfristig absagen. Davon geht Bettina Tittes derzeit allerdings nicht aus.

Info: Anmeldung für die Quiz-Rallye unter Tel. 0172-9193985 oder per E-Mail: kontakt@dog-mix-hundeschule.de

www.dog-mix-hundeschule.de