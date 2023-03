Ein Konzert, das der Seele einfach guttut

Das Duo Wandering Soul gastierte im Kultur-Haus Zach.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist bereits der vierte Auftritt des sympathischen Duos Wandering Souls in Hückeswagen – Lorena Manz und Gerrit Witterhold sind trotz ihres jungen Alters schon Stammgäste im Kultur-Haus Zach. „Schön, dass Ihr alle gekommen seid. Das ist, glaube ich, das vollste Haus, vor dem wir hier bisher gespielt haben“, sagt Lorena Manz am Samstagabend.

Sie kommt selbst aus Hückeswagen und arbeitet „eine Etage drüber“ in der Musikschule als Gitarrenlehrerin. Das Duo freut sich sichtlich über das zahlreich erschienene Publikum. „Beim letzten Mal hatten wir Konkurrenz vom Stadtfest in Wipperfürth und dem ESC-Entscheid – wir haben ein Super-Konzert vor vier Leuten gespielt“, erinnert sich Gerrit Witterhold schmunzelnd. Es ist aber auch mehr als gerechtfertigt, dass diesmal fast 40 Besucher den Weg ins obere Island gefunden haben.

Denn die Musik wird von dem Duo geradezu traumwandlerisch sicher präsentiert. „Wir haben ein neues ,Spielzeug‘ mitgebracht“, erzählt Lorena Manz gleich zu Beginn und deutet auf das Keyboard, an dem sie sitzt. Bisher war das Duo immer mit zwei Gitarren und zwei Stimmen unterwegs, doch das E-Piano gibt dem Sound von „Wandering Souls“ eine ganz neue und sehr interessante Klangfarbe.

Dennoch lebt die Musik von den beiden Stimmen, die mit ihren unterschiedlichen Tonhöhen beim zweistimmigen Gesang eine besondere Schönheit entwickeln. Dazu kommen zwei Gitarren – etwa bei „October“ – oder eben Piano und Gitarre, wie bei „Another Hint“ oder „This Dance“. Sie legen den idealen Teppich für den im wahren Wortsinne Harmonie-Gesang aus.

Es erinnert sehr an das US-Duo „Witherward“, was da von der Bühne des Kultur-Hauses kommt. Genau wie bei Ashley Norton und Edward Williams sind es sehr sanfte, aber gleichzeitig bestimmte Töne, die zu Songs geformt werden, die eine faszinierende Mischung aus Zerbrechlichkeit und Stärke ausstrahlen. Etwa „Harmony“, das davon erzählt, wie die beiden Musiker sich in einem Musikladen kennengelernt und direkt miteinander gesungen haben.

Dieser wunderschöne Harmoniegesang tut der Seele gut, ist Wohlfühl-Musik und passt perfekt zum aktuell wieder eher garstigen Wetter. Es ist ein Sound, in den man sich wie in eine warme und weiche Decke wickeln kann, und der es einem leicht macht, auch die eher unschönen Momente einmal hinter sich zu lassen.

Das Publikum geizt nicht mit kräftigem Applaus

Das sieht übrigens auch das Publikum so, das mit kräftigem Applaus alles andere als geizt. Und das sowohl bei den eigenen Songs von Lorena Manz und Gerrit Witterhold, die von einem enorm sicheren songwriterischen Gespür zeugen, als auch bei den unterschiedlichen Coversongs, die geschickt im Programm verteilt sind.

Etwa das tolle Duett „Everything Has Changed“, das im Original von Taylor Swift und Ed Sheeran gesungen wird. Oder „Chasing Cars“ von Snow Patrol und „Yellow“ von Coldplay, dem man seine Herkunft aus dem eher uninspirierten Band-Kosmos rund um Sänger Chris Martin in der Version der „wandernden Seelen“ glücklicherweise überhaupt nicht mehr anhört.