Der Ein-Euro-Verein stiftet ein Klavier

Hückeswagen. Seit dem Umzug in die neue Löwen-Grundschule im Brunsbachtal werden die Jungen und Mädchen nicht nur in einem komplett neuen Gebäude unterrichtet, auch der Großteil des Mobiliars ist neu. Allerdings gilt das nicht für die beiden etwa 100 Jahre alten Klaviere, denn sie sind in keinem guten Zustand mehr.