Ein echter Macher wird heute 75 Jahre alt

Andreas Noll in seinem gepflegten Garten am „Kratzkopf“, wo er seit fast 45 Jahren lebt.

Andreas Noll engagiert sich zeit seines Lebens für soziale Gerechtigkeit – bei der CDU und im VdK.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Für den Lebenslauf von Andreas Noll reicht ein Artikel nicht aus. Zu groß ist sein berufliches und soziales Engagement, zu vielseitig sind seine Posten und Ehrenämter, für die er sich im Laufe seines Lebens eingesetzt hat. Am heutigen Dienstag, 22. August, wird der Wahl-Hückeswagener 75 Jahre alt. Ein Meilenstein, bei dem er trotz aller Bescheidenheit mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken kann.

Viele Schloss-Städter kennen Andreas Noll entweder als Ratsmitglied der CDU, als Vorsitzenden des Sozialverbands VdK oder als Mitglied der Gesangs- und Musikgruppe Die Schlootköppe. Zu seinem Geburtstag gibt der gebürtige Elberfelder erstmals einen Einblick in sein Privatleben.

Geboren wurde Andreas Noll am 22. August 1948 – im Sternzeichen des Löwen, wie er betont. „Vielleicht bin ich deshalb ein Kämpfer“, fügt er hinzu. An seine Kindheit mit zwei Brüdern denkt er gerne zurück. „Wir hatten mit den Ruinen in Wuppertal die schönsten, wenn auch nicht ungefährlichsten Abenteuerspielplätze“, sagt er lachend. Im Herbst 1966 lernte er seine heutige Ehefrau Elisabeth beim Tanzen kennen. 1971 folgte die Hochzeit, fünf Jahre später kam Sohn Christian, 1983 Sohn Matthias zur Welt. Die beiden Enkelkinder Merle und Lennart besuchen bereits die letzte Klasse des Gymnasiums.

Beruflich ging es für Andreas Noll die Karriereleiter steil nach oben. Vom Technischen Kaufmann im Maschinenbau bis zum Technischen Betriebswirt reichte die Ausbildung. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit war er für verschiedene große Werkzeugmaschinen-Hersteller als Vertriebsingenieur, Verkaufsleiter, Geschäftsführer und Prokurist tätig. 1978 baute das Paar auf dem „Kratzkopf“ in Hückeswagen ein Haus, wo es nun seit fast 45 Jahren lebt.

Der Bezug zu Hückeswagen entstand damals durch die Mitgliedschaft in der DLRG in Elberfeld. „Ich habe dort mit 16 Jahren meinen Leistungsschein gemacht und durfte an den Wochenenden mit zur Elberfelder DLRG-Wache an die Bever-Talsperre“, erzählt Noll. Die Schloss-Stadt sei daher erste Wahl für den Neubau gewesen. „Die Stadt bot damals fast alles, was eine Familie benötigt. Sogar ein Kino und ein Krankenhaus gab es.“ Die Urlaube verbrachte die junge Familie auf Borkum. Ebenso gab es Wandertouren in Bayern, Österreich und in der Schweiz – mehr als 30 Jahre lang zusammen mit den Rauhaarteckeln Raudi und Nachfolgerin Kessy.

Eine große Leidenschaft von Andreas Noll ist das Singen. Hatte er in Wuppertal noch im bekannten Gus-Anton-Chor gesungen, wechselte er nach dem Umzug nach Hückeswagen zum Quartett-Verein Rheingold, dem er bis zu dessen Auflösung 2004 treu blieb. Danach trat der Bassist in den Gus-Anton-Kammerchor in Remscheid ein. Gerne denkt er an die erfolgreichen Konzerte, Auftritte und Reisen ins Ausland zurück. Aus dem Rheingold heraus hatte sich 1985 die Stimmungsband Die Schlootköppe gegründet, die noch heute regelmäßig mit drei Sängern probt. Doch damit nicht genug: Seit Juni dieses Jahres singt der Bassist aktiv im MGV Liederkranz Grünestraße mit.

Neben Beruf und Hobby zeigt der 74-Jährige großes Engagement im Ehrenamt. „Ich gehöre zu den Menschen, die Dinge nicht nur kritisieren, sondern versuchen, auch selbst etwas zu ändern“, betont der Jubilar. Aus diesem Grund trat er in die CDU ein, um zunächst die Schließung des Willi-Daume-Hallenbads zu verhindern, was letztlich gelang. Noch heute ist er Mitglied der Frühschwimmer, auch wenn durch die Schließung derzeit kein Schwimmen möglich ist.

Das Ende des Marienhospitals empfand Noll als Katastrophe

Das Ende des Marienhospitals vor 30 Jahren empfand Noll damals als „Katastrophe für die Stadt“. Zunächst war er in der Fraktion als Sachkundiger Bürger, später elf Jahre als Ratsmitglied im Stadtrat und im Sozialausschuss tätig. 2004 trat Andreas Noll aufgrund einer Erkrankung in den Sozialverband VdK in Hückeswagen ein. Schnell wurde er in den Vorstand und später auch zum Vorsitzenden des Orts- und Kreisverbands gewählt.

Ab 2012 war er ebenso als Beisitzer im Landesvorstand des VdK NRW und als Vorsitzender der Fachgruppe „Kommunale Sozialpolitik“ im Einsatz. Als ehrenamtlicher Richter war er zudem zehn Jahre am Sozialgericht in Köln für den VdK tätig. Bei seiner Verabschiedung im vorigen April wurde Andreas Noll zum Ehrenvorsitzenden des Kreisverbands ernannt und mit der Goldenden Ehrennadel für besondere Leistungen ausgezeichnet. Und noch etwas verbindet den VdK Oberberg mit dem Jubilar: Beide feiern in diesem Jahr 75. Geburtstag.

In der Ehe sind die Rollen klar verteilt. „Meine Frau ist für den Innendienst, ich für den Außendienst zuständig“, sagt er lachend. Für die Zukunft wünscht er sich vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Jahre mit seiner Ehefrau Lisa und seiner Familie.

Hintergrund

Der VdK ist ein moderner Sozialverband, der die Interessen von Sozialrentnern, Menschen mit Behinderung, Unfallopfern sowie Kriegs- und Wehrdienstopfern vertritt. Bundesweit zählt er mehr als 2,2 Millionen Mitglieder. In Nordrhein-Westfalen sind es mehr als 400.000 – organisiert in 43 Kreisverbänden und rund 800 Ortsverbänden. Der VdK Oberberg hat etwa 8000 Mitglieder.