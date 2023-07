Ein Buch über Deutschland in polnischer Sprache

Janus Plewniak mit seinem neu herausgekommenen Buch an seinem Schreibtisch, wo er über zwei Jahre an den 50 Geschichten gearbeitet hat.

Hückeswagener Autor Janus Plewniak schreibt über Regionen, Städte und Menschen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Zwei Jahre lang hat Janus Plewniak nicht durchgehend, aber immer wieder an seinem Buch gearbeitet. Jetzt ist das Werk unter dem polnischen Titel „Inkszy Hajmat“ (zu deutsch: Andere Heimat) in Kattowitz (Oberschlesien) erschienen. In 50 Erzählungen schreibt der Hückeswagener über das heutige Deutschland, Regionen, Städte, Menschen und Kuriositäten. Der Autor lädt den Leser ein, einen privaten Blick auf das Land und die Menschen westlich der Oder zu werfen.

Thema sind auch deutsche Traditionen

Auf mehr als 200 Seiten und mit 44 Fotos bebildert, kommen sowohl der Kölner Dom, die Porta Nigra in Trier, das Röntgen-Museum in Lennep und die Wuppertaler Schwebebahn als auch die Müngstener Brücke in dem Buch vor. Aber auch über deutsche Traditionen wie den Weihnachtsmarkt und das Osterfeuer sowie, wie der Autor meint, den ganz eigenen Humor der Deutschen, wird erzählt.

Plewniak schreibt und veröffentlicht hauptsächlich auf Polnisch. Dies liegt daran, dass er, bevor er nach Hückeswagen kam, die ersten 40 Jahre seines Lebens in Schlesien lebte, wo er sein Studium für Mathematik, Physik und Chemie an der Universität in Breslau abschloss. Seit 33 Jahren wohnt er in Hückeswagen. Obwohl die Familie Plewniak dreimal ihre Wohnung wechselte, handelte es sich dabei nur um kleinere Umzüge innerhalb der Stadt. Hückeswagen ist für ihn und seine Familie das „schönste Nest“ zum Leben.

Für die Busenbacher Kleingärtner ist der 73-Jährige eine bekannte Persönlichkeit, denn bereits im zehnten Jahr ist er Vorsitzender des Kleingartenvereins. Trotz des Rentenalters arbeitet er noch als Sozialarbeiter bei „Wohn-Helfer“ in Remscheid und hilft mit seinem Wissen und seiner Erfahrung Menschen, die in der heutigen komplexen Welt Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. Seine Leidenschaft gilt der Fotografie und dem Reisen. Plewniak besuchte mehr als 50 Länder.

Nur wenige Menschen kennen eine andere seiner Leidenschaften, nämlich das Schreiben. Dabei handelt es sich nicht nur um Essays und Reiseberichte, die in zwei Monatszeitschriften erscheinen, sondern auch um Bücher.

Auf die Frage, ob er nach 33 Jahren in Deutschland in der Lage sei, auf Deutsch zu schreiben, antwortet er: „Ja, ich könnte einen kurzen Aufsatz oder einen kleinen Artikel schreiben, aber kein Buch“, betont der 73-Jährige. „Die deutsche Sprache ist sehr reich an Wörtern, Ausdrücken und Nuancen.“ Anders wäre es, wenn ein Übersetzer für seine Bücher gefunden werden könnte. Dem würde Janus Plewniak gerne zustimmen.