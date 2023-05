Die reformierte Kirchengemeinde Radevormwald lädt zu einer Exkursion am Samstag, 3. Juni, ins Bergische Freilichtmuseum in Lindlar ein.

Radevormwald. Es wird ein Ausflug in die „gute, alte Zeit“, die durchaus nicht immer so gut, sondern von harter Arbeit und Entbehrungen geprägt war.

Auf dem idyllischen Gelände sind viele historische Gebäude aus dem gesamten Bergischen Land wieder liebevoll aufgebaut und originalgetreu ausgestattet worden. „Erleben Sie mit uns, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben. Alle Gebäude und Gärten sind frei begehbar, von Bauernhäusern, über diverse Handwerksbetriebe, Treffpunkten wie dem Gasthof, einem ,Büdchen’, bis hin zu einer typischen Dorfschule“, heißt es in der Einladung der Veranstalter.

Es ist übrigens nicht nötig, auf dem Gelände zwangsläufig einen langen Rundkurs zu bewältigen. Auch wer nicht so gut zu Fuß ist, kann hier viel entdecken: Innerhalb kurzer Distanzen gibt es immer wieder diverse Einkehrmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten. Daher gilt: Jeder geht, soweit er möchte und kann.

Da das Museumsgelände in einer gut überschaubaren, sanft geschwungenen Landschaft liegt, werden die Teilnehmer sich mühelos immer wieder leicht finden und können gemeinsam im Gasthof einkehren.

Abfahrt nach Lindlar ist am Samstag, 3. Juni, um 11 Uhr am Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Ludwig-Beck-Straße 4 – mit dem eigenen Auto oder in Fahrgemeinschaften. Der Eintritt kostet sieben Euro pro Person, hinzu kommen zwei Euro Parkgebühren pro Auto. Essen und Getränke gehen auf eigene Kosten. Der Zeitpunkt der Rückreise kann nach eigenem Gusto entschieden werden, das Museum schließt um 18 Uhr.

Wer dabei sein möchte, meldet sich bei Regine und Till Beuving unter Tel. (02195) 69289 oder Tel. (0171) 7747247, E-Mail regine.beuving@gmail.com. Es wird gebeten, bei der Anmeldung mitzuteilen, ob der eigene Wagen genommen oder eine Mitfahrgelegenheit gewünscht wird.