CDU ehrt Elisabeth Böhlefeld

Vor der Freitreppe im Kultur-Haus Zach ehrten Willi Endresz (r.) und Peter Biesenbach Elisabeth Böhlefeld.

Vor 25 Jahren trat sie dem Stadtverband bei.

Mit Blick auf die Statistik war 1992 kein gutes Jahr für die CDU in Hückeswagen. Nur ein Mitglied wurde neu aufgenommen, das dem Stadtverband der Christdemokraten bis heute die Treue gehalten hat: Elisabeth Böhlefeld. Bei der Jahreshauptversammlung im Kultur-Haus Zach übergaben Vorsitzender Willi Endresz und Landtagsabgeordneter Peter Biesenbach ihr als einziger Jubilarin Ehrennadel und Urkunde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Partei.

Elisabeth Böhlefeld, sozial innerhalb der Katholischen Kirchengemeinde und in der örtlichen Caritas stark engagiert, entschied sich in dieser Zeit, politisch Farbe zu bekennen und in die CDU einzutreten. Heute ist sie in der Senioren-Union unter Vorsitz von Horst Schreiber aktiv. bn