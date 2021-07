Ehrenchef der Schützen wird 80 Jahre alt

Verein

+ © Nico Hertgen Klaus Manns war zwei Mal Schützenkönig. © Nico Hertgen

Seit 45 Jahren ist Klaus Manns Mitglied im Verein, an dessen Spitze er 25 Jahre lang stand.

Von Stephan Büllesbach

Seit 45 Jahren ist Klaus Manns, der schon als kleiner Junge von Lüttringhausen nach Hückeswagen zum Schützenfest gefahren ist, mittlerweile Mitglied im Hückeswagener Schützenverein, dem er ein Vierteljahrhundert als Chef vorgestanden hatte, ehe ihn Stefan Lorse 2006 ablöste. Dass es überhaupt so weit gekommen war, ist Inge Müller zu verdanken: Die Kollegin des Hauptschullehrers Klaus Manns hatte ihm Anfang der 1970er Jahre das Vereinsleben der Schützen schmackhaft gemacht. Hans Müller war 1971 Schützenkönig, und das Ehepaar holte Klaus und Margit Manns an den „Hof“. Ein halbes Jahr später war Manns beim Winterfest der Schützen dabei – in Uniform.

Schnell machte er Karriere im Schützenverein. Bereits 1974 wurde Manns Chef-Adjutant unter dem damaligen Schützenchef Willi Lotz. Sechs Jahre später wurde er Vize-Chef und übernahm wenig später, als Lotz zurücktrat das Amt zunächst kommissarisch, ehe er Anfang 1981 zum Schützenchef gewählt wurde. Dieses Amt sollte er 25 Jahre innehaben. Als er 2006, nach gesundheitlichen Problemen, den Posten an seinen Nachfolger übergab, sagte Manns: „Ich kann es noch nicht glauben, dass aus meinem außerplanmäßigen Amtsantritt 25 Jahre geworden sind.“ Lorses erste Amtshandlung war es, seinen verdienten Vorgänger als Ehrenchef vorzuschlagen. Die Versammlung stimmte einstimmig zu, verwundert nicht.

Doch hinter Manns stand auch eine starke Frau: Margit Manns hatte ihren Mann immer die Rückendeckung gegeben, die dieser für den verantwortlichen Posten benötigte.

Schützenkönig war er natürlich auch; 1976 traf er zum ersten Mal ins Schwarze und „regierte“ die Hückeswagener Schützen, 2002 tat er zum zweiten Mal den Königsschuss.

Die schönste Zeit des Jahres war für ihn immer das dritte Juli-Wochenende. Dann nämlich wird in Hückeswagen das Schützenfest gefeiert. Doch Grund zu feiern gibt es bereits morgen, Donnerstag, ausreichend – vollendet Klaus Manns doch sein 80. Lebensjahr.