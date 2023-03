Ehemaliger Bürgermeister Uwe Ufer wird Professor

Uwe Ufer unterrichtet an Hochschulen den Nachwuchs in Betriebs- und Finanzwirtschaft.

Von Stephan Büllesbach

Dass er einmal den Professor im Namen führen darf, hätte sich Uwe Ufer 1988 wohl nicht träumen lassen. Damals beendete er sein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln als Diplom-Verwaltungswirt. Die Karriereleiter kletterte der Reichshofer anschließend schnell empor: Nach den Ämtern als Kämmerer und stellvertretender Gemeindedirektor von Reichshof (ab 1995) und Erster Beigeordnete in Morsbach (ab 2000) war er neun Jahre Bürgermeister von Hückeswagen (Oktober 2004 bis Oktober 2013). Nicht zuletzt wegen seiner zupackenden Art wurden andere auf ihn aufmerksam, zum 1. November 2013 wechselte Ufer als kaufmännischer Vorstand zur Diakonie Michaelshoven Köln. In seiner Amtszeit stieg die Zahl der Mitarbeiter von 1780 auf mittlerweile mehr als 3000.

Er unterrichte, „weil es mir Freude macht“

So stressig seine Ämter auch sein mögen, eines lässt sich der 57-Jährige seit den 90er Jahren nicht nehmen: An Freitagabenden und Samstagen unterrichtete er als Dozent an verschiedenen Hochschulen für öffentliches Recht und Betriebswirtschaft zum Thema „Unternehmensführung in Non-Profit-Organisationen“. „Das habe ich auch in meiner Zeit als Bürgermeister von Hückeswagen getan“, erzählt Ufer. Immer außerhalb der Arbeit. „Weil es mir Freude macht.“ Auch als kaufmännischer Vorstand der Diakonie Michaelshoven ist er am Wochenende regelmäßig in der Technischen Hochschule Köln, „um junge Leute nach vorne zu bringen“.

Genau das ist seine Intention: „Ich möchte ihnen etwas mitgeben, wie sie ihr Leben in die Hand nehmen können und die Gesellschaft voranbringen.“ Pro Semester hält Ufer 60 bis 70 Stunden Vorlesungen an der TH. Das Ganze macht er ehrenamtlich und wird das auch als Honorarprofessor tun: Für seine Lehrtätigkeit gibt es kein Gehalt, nur eine Aufwandsentschädigung und künftig als Professor eine Spendenbescheinigung. „Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die jungen Menschen entwickeln und sie auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten“, sagt Ufer über seine Leidenschaft als Dozent. Wobei er gesteht, das mitunter auch aus einem egoistischen Grund zu machen: „Wir haben bei der Diakonie schon einige der Studenten eingestellt, die ich in Köln unterrichtet habe.“

Der Reichshofer hat bei etwa einem halben Dutzend Fachbücher als Autor mitgewirkt, und auch das Werk „Verwaltung 4.0 – Wie man Non-Profit-Organisationen zukunftsfest machen kann“ verfasst. 2021 erschien zudem das juristische Handbuch „Gemeinnützige Unternehmen und Konzerne“. Sein Mit-Autor war der Bonner Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Prof. Dr. Stephan Schauhoff, der am Freitagabend den Festvortrag hält.

Honorarprofessor wird man nicht mal eben im Vorbeigehen. „Ich habe das bislang offenbar ganz ordentlich gemacht“, sagt Ufer. Daher habe es wohl Menschen an der Hochschule gegeben, die meinten, dass er besondere Meriten verdiene. Normalerweise sind ein Doktor-Titel und eine Promotion Voraussetzungen. Allerdings kann Ufer auf einen Promotionsausgleich verweisen. So ist seine langjährige Arbeit als Dozent gleichzusetzen mit einer Promotion, was ein Gutachter bewerten musste. Dieses Gutachten war positiv ausgefallen, so dass die Fakultät für Rechts- und Betriebswirtschaft ihn vor zwei Jahren zum Honorarprofessor vorschlug. Das Präsidium der TH – Deutschlands größte Fachhochschule – stimmte zu, der Senat, dem Lehrkräfte und Studenten angehören, abschließend ebenso. Nach der Überreichung der Urkunde am durch den Präsidenten der TH, Prof. Dr. Stefan Herzig, darf sich Uwe Ufer Professor nennen. „Ich trage jetzt einen Titel, sonst ändert sich nichts“, betont er. Sein größter Lohn seien ohnehin die von ihm betreuten Studenten: „Wenn ich sehe, dass sie sich gut entwickeln, macht mich das froh.“

Hintergrund

Menschen: Die Technische Hochschule Köln ist mit gut 25.000 Studenten aus etwa 120 Ländern und 440 Professoren die größte Fachhochschule in Deutschland. Jedes Jahr beginnen etwa 6500 junge Männer und Frauen ein Studium an der TH Köln, die circa 1600 Mitarbeiter beschäftigt.

Organisation: Die Hochschule ist in zwölf Fakultäten untergliedert, die durch einen Fakultätsrat und einen Dekan oder ein Dekanat geleitet werden.

Angebot: Das Fächerspektrum umfasst die Bereiche Angewandte Naturwissenschaften, Architektur und Bauwesen, Information und Kommunikation, Informatik, Ingenieurwesen, Kultur, Gesellschaft und Soziales sowie Wirtschaft.

Abschlüsse: Angeboten werden mehr als 50 Bachelor- und 50 Masterstudiengänge. Mitunter besteht auch die Möglichkeiten zum dualen oder zum Teilzeitstudium.