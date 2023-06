Edle Tropfen machen Lust auf Genuss

Schon am ersten Tag war das Weinfest in Hückeswagen gut besucht.

16. Auflage des Hückeswagener Weinfests auf dem Schlossplatz – schon am ersten Abend haben Winzer gut zu tun.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Der Samstagabend auf dem Schlosshof erinnerte an die Open-Air-Konzerte „Hückeswagen live“: Umringt von der Schlossmauer, herrschte Feierstimmung, als das Duo Lara und Louis Gentile die Besucher mit seinen Songs und Evergreens sogar zum Tanzen brachte. Die 16. Auflage des Hückeswagener Weinfestes, das sich von Freitag bis Sonntag über drei Tage zog, war geprägt von gutem Wein, einem schönen Ambiente und passender Musik. Schon am Freitagabend war es voll geworden, als die fünfköpfige Band „Anduril“ mit schottisch-irischen Folkrock – darunter viele Eigenkompositionen – aufspielte. Die vier Winzer hatten beim Ausschank bereits alle Hände voll zu tun. „Alle 450 Gläser des Weinguts Kuntz waren an diesem Abend ausgegeben. Um 1 Uhr habe ich die Reißleine gezogen“, berichtete Organisatorin Anne Mesenhöller.

Die Winzer kommen jedes Jahr gerne wieder in die Schloss-Stadt, allein schon wegen des schönen Ambientes vor der beleuchteten Schlosskulisse. Die Ehepaare Anne und Michael Mesenhöller, Lothar und Susanne Vandenherz sowie Holger Sube und Cirsten Glöckner-Sube hatten die Organisation vor einigen Jahren übernommen, „weil wir früher selber gerne das Weinfest besucht hatten und es nicht sterben lassen wollten“, erläuterte Anne Mesenhöller. Der Einsatz des Teams fällt jedoch ganz klar in die Rubik des Ehrenamts. „Wir verdienen nicht daran, für uns ist es eine Nullnummer“, versicherten die Organisatoren. Von den erhobenen Standgebühren werden die Kosten für Musik, Gema, Versicherung und die anfallenden Gebühren von Stadt und Kreis beglichen.

Mit und mit haben die Organisatoren auch investiert und ein Zelt für die Musiker, Beleuchtung für die Schlossmauer und Tischdecken angeschafft – natürlich in Weinrot. Die Tische waren zudem liebevoll mit frischen Blumen und Teelichtern geschmückt. Und ganz wichtig: Die Winzer harmonierten untereinander. Daher sei es auch so schwer, einen weiteren Anbieter zu finden. „Er muss in die Truppe passen“, betonte Anne Mesenhöller. Das gemeinsame Frühstück des Orga-Teams mit den Winzern nach dem Aufbau am Freitagmorgen auf dem Schlosshof sei bereits zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. „Das familiäre Empfinden ist hier sehr ausgeprägt“, versicherte Winzer Georg Schmitz vom Urzecha Hof in Ürzig an der Mosel.

Er hatte sich mit ausreichend Personal auf die hohe Besucherzahl eingestellt. Bei den sommerlichen Temperaturen kam besonders sein 2022er Rotling, ein halbtrockener Sommerwein, gut an. Auch der feinherbe Rosé- und Weißwein mit dem modernen „KuntzStoff“-Etikett, ein Wortspiel des Weingut Kuntz, fand großen Anklang. „Hier herrscht ein gemütliches und geselliges Beisammensein, jedes Alter ist vertreten. Wir kommen sehr gerne“, sagte Juniorchefin Tina Kuntz aus Impflingen in der Südpfalz.

Auch junge Besucher genießen das Angebot des Weinfests

Winzer Karlheinz Becker setzte auf den Wiedererkennungswert seiner Produkte. „Wir haben uns über die Jahre einen guten Kundenstamm aufgebaut“, sagte er. Besonders freute ihn aber der Besuch vieler junger Menschen: „Das Weinfest hat sich in Hückeswagen etabliert und ist anscheinend auch für junge Leute interessant.“ Die Besucher Christiane und Walter Evertzberg entschieden sich für einen im Barrique-Fass gereiften Rotwein Cuvée vom Krämerhof. „Wenn in der Stadt was los ist, sind wir immer gerne dabei“, sagten die Hückeswagener. Für den Hunger zwischendurch standen zwei Stände mit Käsespezialitäten und Flammkuchen bereit, an denen sich teilweise lange Schlangen bildeten. Die Familie Borner vom Krämerhof hatten einen leichten „Gute Laune“-Cuvée mitgebracht. „Gut geht auch die süße Scheurebe mit saurem Mineral-wasser, das trinkt man ansonsten eigentlich nicht“, verriet Thomas Born.

Nur vereinzelt brachten Jugendliche ihr eigenes Bier zum Weinfest mit, was Winzer Georg Schmitz mit Sorge auch schon in anderen Städten beobachten konnte. „Der Weinfestcharakter muss herausgekehrt sein, so dass auch junge Leute die Atmosphäre genießen und nicht für

ihre eigene Party nutzen“, meinte er.

Musikalisch wurde es dann noch einmal am Sonntagnachmittag, als der Musikverein Dohrgaul unter Leitung von Lothar Vandenherz für gute Stimmung sorgte.

Die Musik

Duo: Lara Gentile und ihr Vater Louis Gentile aus Köln sind Profi-Musiker. Louis Gentile trat als ausgebildeter Bariton an großen internationalen Opernhäusern auf, teilweise auch zusammen mit Opernstar Luciano Pavarotti.

Band: „Anduril“ aus Lindlar wurde 2001 auf der Isle of Skye in Schottland gegründet und hat sich dem Scottish-Irish-Folk verschrieben. Das Repertoire besteht größtenteils aus eigenen Kompositionen in diesem Musikstil. 2009 veröffentlichte die Band ihr erstes offizielles Studioalbum „St. Nowhere“.

Orchester: Der Musikverein Dohrgaul wird von dem Hückeswagener Lothar Vandenherz geleitet und wurde 1912 gegründet. Zum 100-jährigen Bestehen gelang mit dem Marsch-Marathon über 41,195 Kilometer der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.