Zu Fuß durch die Schloss-Stadt

Elf Themenführungen soll es im kommenden Jahr geben. Auch die Gastronomie macht mit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Stadtführungen gehören in der Schloss-Stadt seit langem zum festen Angebot. Im kommenden Jahr wird es erstmals elf Themenführungen durch Hückeswagen geben.

„Ich habe in Wuppertal in diesem Jahr eine kulinarische Gästeführung mitgemacht, das war sehr schön“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian bei der Vorstellung des neuen Angebots. Aus der ersten losen Idee wurde schnell ein konkreter Plan, den Heike Rösner zusammen mit fünf etablierten Stadtführern in ein konkretes Angebotspaket umwandelte. „Die Ausarbeitung hat nur etwa vier Wochen Zeit in Anspruch genommen – es ist eben immer gut, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, sagte Rösner.

Angebot reicht von der Gruseltour bis zur Frauen-Führung

Los geht es am Freitag, 12. Januar. Dann bringt Bettina Heldt ihren Gästen die Schloss-Stadt mit bergischen Spezialitäten nahe. „Besonders schön ist es, dass wir die Gastronomen der Stadt zur umfangreichen Kooperation gewinnen konnten“, sagte Persian.

Gruselig wird es bei der „Gruseltour“, die von Martina Rey am Freitag, 23. Februar, angeboten wird: „Die Tour basiert auf der Geschichtensammlung von Franz Mostert: ‚Das ist ja schrecklich. Geschichten ohne Kopf’. Ich werde den Gästen die Stadtgeschichte anhand der Gruselgeschichten erzählen“, sagte Rey.

Eine Herbstwanderung bietet Markus Rösner für Samstag, 13. Oktober, an: „Wir gehen etwa acht Kilometer und kehren zwischendurch bei Kriegel, in Kleineichen, am Beverblick und im Alter Markt ein“, sagte Rösner. Zur Stärkung erwarte die Teilnehmer dort jeweils eine bergische Spezialität.

Joachim Kutzner läutet mit seiner Wanderung an der Bever-Talsperre das neue Jahr im kommenden Jahr bereits am Sonntag, 30. Dezember, ein. „Das Motto heißt: ‚Neues Jahr ist übermorgen!’ Das haben wir so gemacht, weil der 31. Dezember ein Montag ist“, sagte Kutzner. Auch hier werde es wieder einen kulinarischen Abschluss geben: „Grünkohl mit Mettwurst im Beverblick“, sagte Kutzner.

Eine Tour nur für Frauen bietet Maybritt Schützenmeister an: „Am Freitag, 27. September, werden wir den Spuren Hückeswagener Frauen nachgehen – unter anderem Maria Zanders, Margarete von Berg oder Carola Lepping“, sagte Schützenmeister. Sie hatte die Tour bereits vor einigen Jahren zum Weltfrauentag angeboten. „Das war sehr schön, weil sich da einfach andere Gespräche ergeben, als in einer gemischten Gruppe“, sagte Schützenmeister. Das sei aber nicht in Stein gemeißelt, sagte Heike Rösner: „Vielleicht wird es die Tour 2019 auch für Männer geben.“

Auch das „Kämpchen“, der Hückeswagener Friedhof, wird Teil einer Gästeführung sein: „Zusammen mit Iris Kausemann und Steffi Wolter gehen wir über den Friedhof zum Kolumbarium“, sagte Heldt. Die Friedhofsführung findet am Samstag, 24. November, statt.

Anmeldungen sind ab sofort bei Heike Rösner, Tel. (0 21 92) 8 88 06, oder per E-Mail möglich.

