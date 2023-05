Duo Heart Devils findet den Draht zu seinem Publikum

Musik von Elvis Presley, Chuck Berry oder Johnny Cash.

Von Heike Karsten

Oftmals ist die Kluft zwischen Künstlern und Publikum groß, und der Funke springt nicht über. Ganz anders am Samstag, als das Duo Heart Devils im Kultur-Haus Zach ein Konzert gab. Die Musiker waren nicht nur angetan von der Akustik im Raum, sondern traten von Beginn an auf sympathische Art in Kontakt mit den 30 Zuschauern. „Vielen Dank, dass Sie hier sind und so eine gute Atmosphäre verbreiten“, sagte Gitarrist und Sänger Rolf Kaudelka. Ihm zur Seite stand Joachim Heinemann am Kontrabass, den die Hückeswagener als Mitglied der Band Odessa Projekt kennen dürften.

Musikalisch wurden die Konzertbesucher zurückversetzt in die Zeit von Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Cash und Buddy Holly. Zu den meist amerikanischen Hits aus den 1950er- bis 1980er Jahren lieferte das Duo aus Remscheid und Fröndenberg/Ruhr auch gleich Anekdoten zur Entstehungsgeschichte der Songs und Komponisten mit. So wirkten auch die ältesten Lieder kein bisschen angestaubt, denn das Duo interpretierte die Stücke auf seine ganz eigene, moderne Art.

Musiker improvisieren auch mal auf der Bühne

„Ich habe einfach mal ein Stück hinten drangehangen“, verriet Rolf Kaudelka. Das passierte offenbar auch ganz spontan auf der Bühne. „Das Ende kannte ich noch gar nicht“, witzelte Bandpartner Joachim Heinemann nach einem Lied. Das Publikum benötigte nur eine ganz kurze „Auftauphase“, bis es spätestens beim Stück „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry kräftig mitklatschte. Begeistern konnten auch die Stücke „Who’ll stop the rain“ und „Proud Mary“, von John Fogerty geschrieben und ursprünglich von Creedence Clearwater Revival aufgenommen.

Viele Besucher waren aus Nachbarstädten zum Konzert der Heart Devils gekommen, so wie Julia aus Wipperfürth und Mirjam aus Lennep. „Das ist genau unsere Musikrichtung. Wir kennen zwar nicht alle Lieder, aber der Klang ist toll“, äußerten sich die jungen Frauen sehr positiv überrascht.