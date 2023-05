Duo erzählt von Spargel und Katzen

Das Duo Possebrunner ist am kommenden Freitag, 5. Mai, wieder zu Gast im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen. Das neue Programm trägt den Titel „Von Spargel und Katzen“, und in der Tat geht es darin oft um Spargel und Katzen, aber immer auch um Beziehungen, wie etwa im Liebeslied an den Brandmelder, der freundlicherweise die Verkohlung der mittäglichen Spargelmahlzeit lautstark verkündet.