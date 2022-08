Droht der Montanusschule ein Teilabriss?

Bereits gut fünf Jahrzehnte hat der Altbau der Montanusschule, die Hückeswagener Hauptschule, bereits „auf dem Buckel“. Entsprechend sanierungsbedürftig ist die Bausubstanz. Einzig der Bereich der Mensa, bei deren Einrichtung vor 14 Jahren die Türen und Rettungswege brandschutztechnisch erneuert wurden, sowie der Mittelriegel des Gebäudes nach einer Notdachabdichtung 2017 sind nicht überaltert. „Insbesondere die Außenhülle entspricht nicht den heutigen Anforderungen an Wärmeschutz und Energiebilanzierung“, schreibt die Stadt in den Unterlagen für die Sitzung des Bauausschusses am heutigen Montag, 29. August, ab 17 Uhr im Heimatmuseum. Barrierefreie Zuwegungen und Notausgänge seien gar nicht bzw. nur sehr eingeschränkt vorhanden.