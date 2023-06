Mit Drohnen: Jäger retten 65 Kitze

Mit der Hilfe von Drohnen wurden in den Hückeswagener Revieren seit Mitte Mai viele neugeborene Rehe vor dem sicheren Tod durch Kreiselmäher gerettet. So funktioniert‘s.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Technik macht’s möglich: „Wir haben noch nie so viele Kitze entdeckt“, versichert Johannes Meier-Frankenfeld. Bis Mitte Juni hatten die Jäger in den Hückeswagener Revieren 65 Rehkitze im hohen Gras entdeckt, bevor die Landwirte das Gras für die Mahd mähten. „Allein im Revier Engelshagen waren es 30 Stück“, sagt der langjährige Vorsitzende. Die meisten Jungtiere waren mittels der Wärmebildkamera einer Drohne aus gut 50 Metern Höhe gesichtet worden – als kleiner weißer Punkt in einer gräulichen Umgebung.

Auch im vergangenen Jahr wurden schon viele Rehe in Hückeswagen so gerettet.

Gingen die Jäger früher möglichst in großen Menschenketten über ein Feld, um die Kitze aufzuspüren, reicht jetzt meist das Hightech-Fluggerät aus, um sie zu entdecken. In Hückeswagen sind 50 Prozent der Flächen in den vergangenen Wochen mittels Drohne abgesucht worden. Bei Regen und Sturm oder wenn das Gras zu hoch ist, hilft die Drohne aber auch nicht immer weiter.

Mit Drohnen nach Kitzen suchen: Das ist das Prozedere

Das Prozedere ist einfach: Der Pilot lässt das Flugobjekt über dem entsprechenden Feld aufsteigen und eine einprogrammierte Route abfliegen, wobei sie selbstständig und mit einer Geschwindigkeit von fünf bis sieben Metern pro Sekunde ein vorgegebenes Raster abfliegt. „Damit lassen sich selbst noch Junghasen und Gelege aus 50 Metern Flughöhe und bei 45 Meter breiten Suchstreifen gut erkennen“, erläutert Meier-Frankenfeld. Ein großes Feld ist zudem in fünf, sechs Minuten abgeflogen.

Ist das erledigt und wurden auf dem Display der Fernbedienung des Piloten weiße Punkte entdeckt, werden die am Feldrand wartenden Jäger per Mikrofone zu den einzelnen möglichen Gelegen geleitet. Zudem schwebt die Drohne exakt über dem möglichen Fundort.

+ Auf dem Display des Steuergeräts werden die Flugbewegungen der Drohne über einem Feld im Revier Bever / Höhe nahe der Talsperre angezeigt. © büba

Kitze im Gras: Jäger warnen davor, Rehe aus vorbereiteten Boxen zu befreien

Befindet sich dort ein Rehkitz, nehmen die Jäger die Tiere mit Handschuhen und ausgerissenen Grasbüscheln auf und setzen es am Feldrand in vorbereiteten Boxen ab. Deren Deckel werden beschwert, damit sie nicht daraus entweichen können. Sobald der Bauer das Feld gemäht hat, werden die Kitze wieder in die Freiheit entlassen. Daniel Küster ist der Drohnenobmann beim Hegering. Er warnt eindringlich dafür, die jungen Rehe aus falsch verstandenen Tierliebe aus den Boxen zu befreien und sie dabei auch noch mit den Händen anzufassen. Denn das führt in der Regel zu ihrem sicheren Tod: Laufen sie weg, bevor der Landwirt gemäht hat, legen sie sich wieder ins vermeintlich sichere hohe Gras und werden durch die Kreiselmesser der Traktoren getötet.

Sollten sie dem entkommen, nimmt die Ricke sie nicht mehr an, weil den Kitzen der Geruch des Menschen anhaftet. „Es ist daher wichtig, die Boxen am Feldrand unberührt und abgedeckt zu lassen“, macht er unmissverständlich klar. Unterwegs sind die Jäger nur dann, wenn die gerade geborenen Kitze in den Wiesen liegen, die gemäht werden sollen. Das ist in der Regel im Mai und Juni der Fall – die erste Mahd (der erste Schnitt) steht Mitte Mai an, bis Ende Juni sollten dann alle Kitze ihre „Kinderstube“ im hohen Gras der Wiesen verlassen haben.

In diesen Wochen geht’s am frühen Morgen hinaus, denn eine möglichst hohe Differenz von Boden- und Oberflächentemperatur von Jungwild helfe bei der Suche enorm, erläutert Meier-Frankenfeld. Im Optimalfall sind die Kitzretter eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang draußen, das ist aktuell so gegen 4 Uhr. Aber auch bei Tag seien mit Hilfe der aktuellen Technik ebenfalls Jungwildsuchen erfolgreich gewesen. Diese sind seit jeher fester Bestandteil der Hegemaßnahmen in den Jagdrevieren.

+ Daniel Küster, hier mit seinem Labrador Jonny, ist einer der Drohnenpiloten des Hegerings. © St. Büllesbach

Kitze retten: Jäger stehen in Kontakt mit den Landwirten

„Pro gemähte Wiesenflächen entsteht ein erheblicher zeitlicher und personeller Einsatz“, sagt der ehemalige Hegeringleiter. „Dieser muss aufgrund der sich schnell verändernden Wetterlagen häufig kurzfristig und vor und nach der Arbeitszeit geplant und erledigt werden.“ Der Einsatz der Wärmebilddrohne reduziere diesen Aufwand maßgeblich und führe bei geübten Drohnenpiloten zu einer höheren Erfolgsquote der Suche gegenüber den traditionellen Methoden. So sind viele Jagdpächter der Hückeswagener Reviere in den vorigen Jahre dazu übergegangen, ihre Kitze mittels eigener Wärmebilddrohne zu suchen.

Bei der Kitzrettung stehen die Jäger im engen Kontakt zu den Bauern, auch dabei wird auf die moderne digitale Technik gesetzt: „Die Landwirte melden sich bei uns per Whats-App“, sagt Küster. Derweil stellt Meier-Frankenfeld klar: „Wir handeln im Auftrag für die Hege und den Tierschutz – sonst könnten wir uns das alles sparen.“ Es sei nicht schön gerade für die Landwirte, wenn sie auf ihren Wiesen getötete Kitze vorfinden würden.

Hintergrund

Reviere: Der Hückeswagener Hegering verfügt derzeit über eine Drohne, ebenso die Pächter der Reviere in Katern, Engelshagen, Leiverbach und Grünestraße. Für das Revier Holte wird ein externer Drohnenpilot beauftragt. Hückeswagen ist in insgesamt zehn Jagdreviere unterteilt.

Kosten: Eine Hightech-Drohne, wie sie der Hegering in der Schloss-Stadt nutzt, kostet inklusive Zubehör etwa 7000 Euro. Der Zusammenschluss der Hückeswagener Jägerschaft erhielt eine 60-prozentige Förderung sowie 2100 Euro an Spenden, so dass ein Eigenanteil von etwa 700 Euro verblieb. Die laufende Kosten des Vereins, etwa für die Versicherung, belaufen sich auf 350 Euro.

Drohne: Der Hegering nutzt, wie im Übrigen auch die Hückeswagener Feuerwehr und der DLRG-Ortsverband, eine „DJI Mavic 2 Enterprise Advanced“.

Führerscheinpflicht: Weil Drohnen mit Wärmebildkameras zur Kitzrettung meist mehr als 500 Gramm wiegen, unterliegen ihre Piloten der Führerscheinpflicht. Daher müssen sie den Großen Drohnenführerschein vorweisen.