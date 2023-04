Drohne ist für die Feuerwehr eine Bereicherung

Eine Staffel übt regelmäßig mit dem Hightech-Fluggerät und kümmert sich auch um die Wartung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr wachsen die Anforderungen, schließlich geht es schon lange nicht mehr nur noch um das Bekämpfen von Feuern. Auch Starkregen oder Stürme spielen mittlerweile eine immer größere Rolle im Alltag der Einsatzkräfte. Auf der anderen Seite ändern sich die technischen Gegebenheiten ständig. Daher kommen im Ernstfall inzwischen auch Flugdrohnen zum Einsatz.

Die Hückeswagener Feuerwehr verfügt seit vergangenem Jahr über eine solche Flugdrohne – eine Spende der Firma Pflitsch, die ebenfalls die DLRG bedachte. Damit das Hightech-Fluggerät auch zum Einsatz kommen kann, muss es gewartet werden – aber es muss auch der Umgang damit geübt werden. Wie eben mit jedem anderen Werkzeug der Feuerwehr auch.

Die Drohnenstaffel gibt es, seit es die Drohne gibt. Staffelführer ist Mario Moritz, der noch gar nicht so lange bei der Feuerwehr tätig ist. „Ich habe vor etwa eineinhalb Jahren beschlossen, der Feuerwehr beizutreten“, erzählt der 33-Jährige. Dabei habe ihn der Dienst immer schon interessiert. Allerdings habe er als Jugendlicher auch Handball gespielt und sich aus Zeitgründen dann für eine Sache entscheiden müssen. „Aber es ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, deswegen habe ich mich nun dafür entschieden, auch bei der Feuerwehr mitzumachen.“

Da er auch schon die städtische Drohne geflogen sei, sei er gefragt worden, ob er nicht mitmachen wolle. „In der Drohnenstaffel sind vier Feuerwehrleute aus dem Löschzug Stadt und jeweils zwei aus den Löschgruppen. Denn um die Drohne im Einsatz bedienen zu können, brauchen wir drei Leute“, erläutert Moritz. „Einen der fliegt, einen der die Bilder auswertet, die die Drohne liefert, und einen dritten, der den Einsatz leitet und die Kommunikation mit dem Gesamteinsatzleiter führt.“

Damit das alles auch im Ernstfall klappt, muss die Drohnenstaffel den Einsatz in eigenen Diensten üben. „Die finden alle zwei Wochen statt, zusätzlich zu den normalen wöchentlichen Diensten“, sagt der Staffelführer. Geübt werde sowohl die Theorie als auch die Praxis. „Wobei die Praxis natürlich sehr wichtig ist, so dass man möglichst jede Flugminute mitnimmt.“ Die Theoriestunden leite er in Abwechslung mit seinem Stellvertreter Sven Andreas. Dabei gehe es dann um Themen wie Risikoeinschätzung, Unfallverhütungsmaßnahmen, Wetterkunde, Dokumentation oder das Akkumanagement. „Es gibt vier Akkus, einer hält etwa 25 bis 35 Minuten, je nach Witterungsbedingungen und Beladung. Wenn etwa ein Lautsprecher oder ein Scheinwerfer aufgesetzt ist, dann ist die Drohne natürlich schwerer.“

Da es mit der Drohne in den Luftraum geht, haben alle Benutzer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hückeswagen einen Flugschein beim Luftfahrtbundesamt gemacht. „Alle haben den Schein A 1, ich habe auch den Schein A 2. Den machen aber alle anderen auch noch in den kommenden Monaten“, sagt Moritz. Die Scheine der Klassen A 1 und A 2 sind für den zivilen Luftraum, wobei A 2 weitreichendere Befugnisse ermöglicht. Als Sicherheitsbehörde müssten die Mitglieder der Drohnenstaffel das eigentlich nicht machen. „Wir wollen uns aber nicht von anderen Drohnennutzern absetzen und haben beschlossen, die Scheine auch zu machen“, stellt Moritz klar.

Die Einsätze, bei denen die Drohne losfliegt, sind vielfältig. So kam sie etwa beim Großfeuer an der Heidenstraße Anfang Dezember zum Einsatz. „Aber es geht auch um Einsätze bei der Personensuche oder um die Lageerkundung bei Vegetationsbränden. Da kann man über die Drohne sehen, wie sich das Feuer ausbreitet, oder von wo man sich nähern kann“, erläutert Moritz.

Austausch mit anderen Kommunen ist wichtig

Ein weiteres denkbares Szenario wäre, wenn sich jemand in einer schwer zugänglichen Bucht an der Bever-Talsperre verletzt hat. „Dann können wir mit der Drohne samt Lautsprecher hinfliegen und dem Verletzten mitteilen, dass Hilfe unterwegs ist.“ Die Drohne fliege zwar in der Regel auf Sichtweite, aber bei solchen Fällen sei das auch im Blindflug möglich. „Flüge werden aktuell immer bei der Leitstelle angemeldet, so dass alle anderen Beteiligten Bescheid wissen.“

Die Einsätze mit der Flugdrohne – übrigens sehr schick in den Feuerwehrfarben Rot und Gelb bedruckt – seien ein ganz neuer Bereich, der das gesamte Feuerwehrwesen aktuell umtreibe. „Ich war bei einem Drohnen-Workshop in Münster, dort haben sich alle Anwesenden ausgetauscht – von der Freiwilligen Feuerwehr ebenso wie von Werks- oder Berufsfeuerwehren“, erzählt Moritz. Man höre auch aus umliegenden Kommunen, wie wichtig das Thema werde. „Der Austausch dazu ist besonders wichtig. Denn jeder hat so sein eigenes Konzept für den Umgang entwickelt.“

Hintergrund

Die Drohne der Feuerwehr ist ein Profi-Modell der Marke DJI Mavic 2 Enterprise Advance. Die Kamera kann in drei Achsen gedreht werden, zudem ist eine Wärmebildkamera an Bord. Außerdem kann die Drohne mit einem Lautsprecher oder einem Scheinwerfer ausgestattet werden. Um die Drohne kümmert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Drohnenstaffel, in der Feuerwehrleute aller Löschgruppen und des Löschzugs Stadt sind. Geleitet wird sie von Oberfeuerwehrmann Mario Moritz.