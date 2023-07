Drei Tage lang Schützenfest mit Besonderheit

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern feiert vom 15. bis 17. Juli.

Hämmern. Nur noch eineinhalb Wochen, dann ist wieder das vereinseigene Partyzelt aufgestellt, denn am übernächsten Wochenende, 15. bis 17. Juli, feiert die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern in und an ihrem Schützenhaus ihr traditionelles Schützenfest. Das Motto lautet „Spiel für Klein & Groß“.

„Klares Ziel unserer Vorbereitungen war eine Steigerung der Anziehungskraft unseres Festgeländes“, berichtet Geschäftsführer Jürgen Löhr. So bieten die Schützen für den Sonntag ein Kinderkettenkarussell an und haben an allen Tagen viele neue Spielgeräte aufgestellt, darunter Entenangeln, ein Riesen-„Vier gewinnt“, Wurfbuden, Bällespiele und ein großes „Mensch ärgere dich nicht“. Das Besondere in Hämmern sei: „Alle Attraktionen sind für die Besucher komplett kostenfrei“, versichert Löhr. das gilt auch für die musikalischen Veranstaltungen im Partyzelt.

Den Auftakt des dreitägigen Partymarathons macht am Samstag, 15. Juli, der Tanzabend mit dem Livemusik-Duo „Jürgen & Jürgen“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Nach dem Festgottesdienst (9.30 Uhr) in der St.-Anna-Kirche am Sonntag, 16. Juli, steht ab 11 Uhr das traditionelle Frühkonzert mit dem Musikverein Wipperfürth an. Dann werden verdiente und langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Um 15 Uhr startet der große Festzug mit vielen befreundeten Vereinen durch das Dorf zwischen Hückeswagen und Wipperfürth.

Neben dem Kettenkarussell gibt’s für die kleinen Besucher eine Hüpfburg, verschiedene Spiele und die Möglichkeit, mit dem Neye-Express zu fahren. Nach dem Festzug ermitteln die Jung- und Schülerschützen ihre neue Prinzessin bzw. den neuen Prinzen.

Nach dem Gottesdienst am Montag, 17. Juli, 10 Uhr, lädt die Bruderschaft zum Familienfrühschoppen ins Festzelt. Am Vormittag wird auch Felix, der Clown, erwartet. Ab 14.30 Uhr steigt dann die Spannung, wenn die Schützen beim Schießen auf den Holzvogel einen neuen König bzw. eine neue Königin ermitteln. Höhepunkt des Tages wird um 19.30 Uhr die Krönung der neuen Majestäten unter der alten Dorflinde sein, musikalisch begleitet vom Musikverein Wipperfürth und dem Tambour-Corps Wipperfürth. Anschließend begleitet DJ Kroko den Krönungsball.

Die Hämmeraner Schützen planen zudem eine besondere Aktion, um neue Mitglieder zu werben. Jürgen Löhr verspricht, dass sie „Teil eines bunten Vereinslebens“ würden. „Wir bieten spannenden Sport und Geselligkeit für alle Altersklassen und Geschlechter, denn in Hämmern sind wir alle gleichberechtigt“, betont der Geschäftsführer. Es werden Preise verlost. büba