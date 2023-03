Drei Projekte stehen zur Abstimmung

Noch bis 31. März können Mitglieder von (D)ein Euro für Hückeswagen eine Stimme abgeben.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Endspurt. Der Verein (D)ein Euro für Hückeswagen, der soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen finanziell unterstützt und umsetzt, ruft dazu auf, sich an der Abstimmungsrunde für März zu beteiligen. Drei Projekte können die Vereinsmitglieder noch bis 31. März auswählen.

Projekt 1 – Anschaffung eines neuen Klaviers der Musikschule für die Löwen-Grundschule: Dort gibt es zwei Klaviere, die laut Aussagen eines Klavierbauers bereits um die 100 Jahre alt und in keinem guten Zustand mehr sind. Da eine Reparatur oder Restauration kostenmäßig unverhältnismäßig ist, beantragt die Musikschule die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Klaviers. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3500 Euro.

Projekt 2 – Bodensanierung im 3-Städte-Depot: In Folge des Hochwassers vom Juli 2021 wurden viele Maschinen und andere Exponate des Vereins unbrauchbar, mussten entsorgt oder aufwendig wieder instandgesetzt werden. Der Hallenboden war durch die Flut ebenfalls stark verunreinigt und musste aufwendig gereinigt werden. Dabei wurde sehr viel Staub aufgewirbelt, der sich auf und in die Exponate und Maschinen abgesetzt hat. Nun möchte der Verein den Betonboden fachmännisch reinigen und versiegeln lassen. Geschätzte Kosten: 2500 Euro.

Projekt 3 – Kneipen-Konzertreihe: In den Gaststätten im Innenstadtbereich – Kolpinghaus und „Kö 3“ – soll es im Sommer eine Konzertreihe geben, um auch dem Kneipensterben im Zentrum entgegenzutreten. In loser Reihenfolge sollen Solokünstler oder kleinere Bands die Möglichkeit haben, vor Publikum zu spielen. Eine exakte Kostenschätzung ist noch nicht möglich.

Mitglieder können unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de oder auf der Internetseite www.1eur-hw.de abstimmen, zudem kann für die Stimmabgabe der vereinseigene Briefkasten an der Glashalle des Bürgerbüros genutzt werden. Anfang April wird das Ergebnis bekanntgegeben.