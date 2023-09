Shop-in-Shop funktioniert seit 20 Jahren

Die Shop-in-Shop-Betreiber am Weber-Denkmal im Island: Modehändler Christoph Winkler (l.) und Karsten Schlickowey von Stilmix sind von Beginn an dabei, Fotrografin Jasmin Feike seit 2017.

Vor 20 Jahren taten sich drei Geschäftsleute zusammen und eröffneten einen gemeinsamen Laden an der Islandstraße.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ältere Hückeswagener werden sich noch an das ehemalige Haushaltswarengeschäft Luhn an der oberen Islandstraße erinnern: Die dunklen Geschäftsräume mit den typischen Schaukästen der 1970er-Jahre, das Kunstlicht aus Neonröhren, die Lochregale an den Wänden und der graue Linoleumboden auf unebenem Boden verströmten eher Zweckmäßigkeit als Charme.

Das hatte sich im Herbst 2003 mit der Neueröffnung von Winkler‘s, Stilmix und dem Fotostudio Winkler komplett geändert. Christoph Winkler, Karsten Schlickowey und Sabine Winkler hatten vor 20 Jahren ein Shop-in-Shop-Konzept entwickelt und dazu die damals leerstehenden Geschäftsräume von Grund auf renoviert – größtenteils in Eigenleistung.

Bis auf die 200 Jahre alte Balken und eine gusseiserne Säule blieb vom alten Ladenlokal nichts übrig. So wurde beispielsweise ein 300 Quadratmeter großer Dielenboden verlegt und wurden die Decken und Wände mit Lehm- und Gipsputz versehen und gestrichen.

Federführend bei den handwerklichen Arbeiten war Karsten Schlickowey, der seinen Job als Geschäftsführer in einem Floristik- und Dekorationsgroßhandel an den Nagel gehängt hatte, um sich mit seiner Geschäftsidee unter dem Namen Stilmix in der Schloss-Stadt selbstständig zu machen. Er erinnert sich noch gut an die aufwendige Renovierung: „Sabine und Christoph hatten auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereits ihre Läden und kamen nach Geschäftsschluss rüber, um zu helfen.“

Insgesamt wurden 680 Meter Stromleitungen neu verlegt sowie 180 Meter Lautsprecherkabel. Die Verschieferung der Fassade und die Erneuerung der Heizkörper übernahm Vermieter Günter Brunzel.

Die Mühe hat sich gelohnt: Am 2. September 2003 lud das Trio per Zeitungsannonce zur Eröffnung „Im Herzen der Stadt“ ein. Nicht nur den Kunden gefiel das neue Einkaufserlebnis, das Konzept fand auch in der Branche Beachtung. „So etwas gab es vor 20 Jahren nirgendwo und ging wie ein Lauffeuer durch die Presse und Fachzeitschriften“, sagt Karsten Schlickowey. Da später auch Kaufhäuser das Konzept aufgegriffen haben, kann man das Geschäftstrio durchaus als Vorreiter seiner Branche bezeichnen.

Der Inhaber von Stilmix hatte in seinem vorherigen Beruf schon über den Tellerrand hinausschauen dürfen: „Ich habe in Remscheid, Köln, Magdeburg, Paris, Berlin und Wiesbaden gelebt und gearbeitet. Die Eindrücke, die man rundum gewonnen hat, habe ich einfließen lassen.“

Die „gemeinsame Sache“ haben die Einzelhändler nicht bereut. „Man weiß, was man aneinander hat. Einer ohne den anderen würde nicht funktionieren“, zeigt sich Modehändler Christoph Winkler überzeugt.

Die Atmosphäre des Konzept-Stores sei das, was die Leute begeistert. Natürlich gebe es auch mal unterschiedliche Interessen, bei denen man sich beispielsweise über Sonder-Öffnungszeiten einig werden müsse. Doch auch schwierige Zeiten, wie die Corona-Pandemie, haben die Geschäftspartner überstanden. „Wir haben einen tollen Vermieter, der uns in der Corona-Zeit entgegengekommen ist“, betont Schlickowey.

Inhaberin des integrierten Fotostudios ist seit sechs Jahren Jasmin Feike, die ihre Ausbildung bei Sabine Winkler gemacht hatte. Das Studio wurde von der Fläche her erweitert, dennoch hat die 37-Jährige mittlerweile mehr Termine außer Haus als im Studio. Mit den beiden männlichen Kollegen kommt sie gut klar. „Sie kladdern gerne, dadurch wird es hier nie langweilig“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Ich habe aber auch eine Tür, die ich schließen kann.“

Der Blick in die Zukunft fällt dem Trio dennoch schwer. „Die Herausforderungen im Einzelhandel werden nicht kleiner“, sagt Winkler nachdenklich. Dass die Islandstraße in Höhe des Weberdenkmals bei Aktionen der Werbegemeinschaft nicht immer eingebunden ist, wurde in den vergangenen Jahren schon oft diskutiert. „Wir halten im ,Bermudadreieck‘ die Fahnen hoch“, betont Schlickowey und meint damit neben dem eigenen Laden auch die benachbarten Geschäfte Mücher und Kriegel.

Zu den vielen Stammkunden kommen aber auch immer neue Kunden hinzu, die etwa von der Radtrasse kommen und die Altstadt entdecken. Daher hat sich der 58-Jährige für Fahrradständer vor den Geschäften eingesetzt und würde diesen Service gerne mit einer Rad-Ladestation ausweiten. Die Ideen gehen dem Händler auch nach 20 Jahren nicht aus. Allein schon durch das Umräumen und Dekorieren des Ladens je nach Saison bleibt das Angebot stets interessant. „Hier ist immer Flow drin“, versichert Schlickowey.

Hintergrund

Winkler’s Im Februar 1998 erfüllte sich Christoph Winkler mit der Eröffnung seines eigenen Modegeschäfts im Haus Islandstraße 49 einen Traum.

Fünf Jahre später wechselte er die Straßenseite und beteiligte sich am Shop-in-Shop-Konzept.

Fotostudio: Im April 1987 hatte Sabine Winkler als 20-Jährige das Fotogeschäft Ruprecht an der Islandstraße übernommen, bis sie 16 Jahre später auf die gegenüberliegende Seite in die Geschäftsräume Luhn umzog. Am 1. Mai 2017 übernahm Mitarbeiterin Jasmin Feike das Fotostudio.

Stilmix: Mit einem Mix aus Haushaltswaren, Geschenk- und Dekorationsartikeln hat Karsten Schlickowey eine große Lücke im Warenangebot der Stadt geschlossen. Mit seinem Laden Stilmix wagte er vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit.