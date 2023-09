Tauschen, Müll sammeln und Bäume pflanzen: Hückeswagen für den Klimaschutz

Passend zum World Clean up Day veranstaltet die Stadt Aktionen.

Hückeswagen. Dieser Monat steht bei der Hückeswagener Stadtverwaltung ganz im Zeichen des Umweltschutzes, denn für die zweite September-Hälfte werden gleich drei entsprechende Aktionen angeboten. Das teilt Eva Ahrens von der Stadt mit.

So ist für Samstag, 16. September, passend zum „World Clean up Day“, dem weltweiten Putztag, wieder der Bergische Tauschrausch vorgesehen. Von 14.30 bis 17 Uhr kann unter dem Motto „nix kütt fott“ auf dem Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV), An der Schlossfabrik, kostenfrei gut erhaltenes Gebrauchtes mitgenommen oder getauscht werden.

Der Container auf dem Gelände ist bereits wieder gut gefüllt, bietet aber noch Platz für das eine oder andere Schätzchen. Wer etwas abzugeben hat, das er nicht mehr nutzen will, letztlich aber zu schade zum Wegwerfen ist, kann das zu den zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofs dort abgeben: dienstags, 14 bis 18 Uhr, donnerstags, 14 bis 20 Uhr, sowie samstags, 8 bis 13 Uhr.

Diese Veranstaltung ist dann gleichzeitig auch der Start für die Abfallsammelwoche, die vom 16. bis 24. September stattfindet. In diesem Zeitraum sind alle Hückeswagener aufgerufen, sich aktiv am Müllsammeln im Stadtgebiet zu beteiligen.

„In der Zeit kann jeder nach Belieben sammeln, wann und wo es am besten passt“, berichtet Stefanie Heymann vom Bauamt. Die erforderlichen Utensilien können nach vorheriger Abstimmung unter Tel. 02192-88312 (Eva Ahrens) am Schloss abgeholt oder beim Tauschrausch auf dem Gelände des Wertstoffhofs mitgenommen werden.

Zudem ist für Samstag, 30. September, eine gemeinsame Aufforstungsaktion vorgesehen. Am künftigen Friedwald nahe Kleinhöhfeld / Höhe oberhalb der Bever-Talsperre stellt der Waldbesitzer stellt eine Fläche und die notwendigen Pflanzen, die dann dort von interessierten Hückeswagenern jeglichen Alters in die Erde gebracht werden können. Hierfür teilt Stadt alle weiteren Informationen noch mit. büba