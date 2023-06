Drei Abiturienten am Berufskolleg

Zur Abschlussfeier wurden auch die Auszubildenden und die Schüler mit Fachhochschulreife eingeladen.

Hückeswagen. Es war eine Feier im kleinen Rahmen, haben doch in diesem Jahr am Berufskolleg Hückeswagen nur drei Schüler ihr Abitur gemacht. „Deswegen haben wir zur Abschlussfeier auch noch die anderen Absolventen dazu eingeladen, die ihren Ausbildungsabschluss oder die Fachhochschulreife in diesem Schuljahr gemacht haben“, berichtete Verwaltungsleiterin Gabriele Döbler.

Es seien Auswirkungen des Corona-Effekts, sagte Schulleiter Gunnar Mühlenstädt, dass die Jahrgänge dieses Jahr so klein seien. „Es werden jetzt wieder deutlich mehr junge Menschen, die bei uns ihre Ausbildung und die Berufsqualifizierungen machen“, ergänzte der Schulleiter bei der Feier in der ehemaligen Kapelle des Marienhospitals.

An die drei Absolventen – Letizia Fini, Collin Scherer und Tim Heinen – gerichtet, sagte er: „Es ist eine irrsinnige Leistung, das Abitur in nur einem Jahr zu machen.“ Das zeige, dass sie in der Lage dazu seien, die Dinge anzugehen und umzusetzen. „Und Ihr müsst euch auch künftig vor nichts verstecken, was euch das Leben präsentiert“, betonte Mühlenstädt.

Die Abiturienten haben Pläne für die nahe Zukunft. „Ich werde ab August vermutlich ein Jahr lang im Ausland arbeiten, wahrscheinlich in Lissabon“, sagte Letizia Fini. „Danach weiß ich noch nicht, was kommt.“ Collin Scherer will ein Praktikum im Bereich Unternehmensberatung machen, an das sich ein BWL-Studium in Köln anschließen soll. „Dann werde ich sehen, ob der Bereich wirklich etwas für mich ist“, sagte er. Auch Tim Heinen will studieren: Maschinenbau an der Fachhochschule Aachen. „Dafür bin ich schon eingeschrieben.“ wow

So haben Radevormwalder Schüler abgestimmt