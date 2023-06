Drama um Schwanen-Küken an Wupper-Vorsperre

Eine junge Schwanenfamilie wurde durch die Ölsperre voneinander getrennt. Die Feuerwehr griff ein.

Von Heike Karsten und Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es war kein schönes Bild, dass sich den Spaziergängern an der Vorsperre da bot: Das Schwanenpaar und seine vier frisch geschlüpften Küken waren bei der Rückkehr von einem Ausflug an der Ölsperre in Nähe der Kläranlage hängengeblieben. Anwohnerin Claudia Kiel, die mit ihrem Hund spazieren ging, beobachtete die Szene und konnte vom Ufer aus eines der Küken über die orange Absperrung heben. Zwei kamen mit den Eltern hinüber, das vierte blieb jedoch verängstigt zurück.

„Die Eltern blieben noch eine Zeit lang in der Nähe, haben es dann aber zurückgelassen“, berichtete sie aufgeregt. Der flauschige Schwanennachwuchs fiepte laut und anhaltend, als er nach seinen Eltern rief. Claudia Kiel verständigte den Wupperverband. Nur kurze Zeit später traf die Feuerwehr ein und konnte die Schwanenfamilie wieder vereinen.

Vom Motorboot aus hatte ein Feuerwehrmann versucht, das Küken einzufangen. Doch der Versuch misslang. Immer wieder tauchte das Küken unters Boot ab, wobei die Gefahr bestand, dass es in die Antriebsschraube geriet. Erst mit dem Kescher, den Sandra Rippelmeier-Behrens der Bootsbesatzung zur Verfügung stellte, konnte das Küken eingefangen und zu seinen Eltern zurückgebracht werden. Die Mutter nahm das Küken sofort in Empfang, während der Schwanen-Vater das abfahrende Boot fliegend begleitete – wohl eher als Mahnung, sich fernzuhalten, als zum Dank für die Rettung.

+ Familie Höckerschwan an der Wupper-Vorsperre hat wieder Nachwuchs. Zwei Küken geniessen die Sonne auf dem Rücken der Mutter. © Jürgen Moll

Erst ein paar Tage zuvor, um den 11. Juni, waren die Küken aus den Eiern geschlüpft. „Das muss irgendwann zwischen Sonntag und Montag gewesen sein“, berichtet ein Ehepaar aus Wipperfürth, das mehrmals die Woche mit dem Fahrrad zur Wupper-Vorsperre fährt und das Gelege in Nähe der blauen Brücke beobachtet hatte.

Fotos der Küken werden im Internet in den Hückeswagener Facebook-Gruppen eingestellt. „Hoffentlich kommen sie durch“, lautet ein Kommentar. Hatte das Schwanenpaar doch schon mal nicht so viel Glück, als das Nest mit den Eiern im April 2021 durch den hohen Wasserstand überspült und zerstört worden war.

Judith Schröder, Anwohnerin der Vorsperre, sieht die Ölsperre als unüberwindbares Hindernis für Jungtiere. „Als im Februar oder März die feste Sperre installiert wurde, habe ich beim Wupperverband nachgefragt und meine Bedenken geäußert“, berichtete sie. Der Wupperverband habe daraufhin Kontakt mit dem Naturschutzbund (NABU) aufgenommen, der jedoch keine Gefahr gesehen habe. „Es hieß, die Tiere finden in den abgesperrten Bereichen ausreichend Futter. Auf die Sperre als Hindernis ist man gar nicht eingegangen“, fügt Judith Schröder hinzu.

Schwanen-Drama an der Wupper-Vorsperre: Sollte die Ölsperre in der Brutzeit entfernt werden?

Ihre Bedenken haben sich am Freitag voriger Woche allerdings bestätigt, als das Küken von den Eltern hinter der Absperrung zurückgelassen wurde. So war es auch schon einer Entenfamilie mit fünf Jungen ergangen, wie Claudia Kiel beobachtet hatte: „Irgendwann waren alle Küken weg.“ Eventuell starben sie an Erschöpfung, verhungerten oder waren leichte Beute für die Greifvögel, die über dem Gebiet kreisen.

Judith Schröder hat immer noch die Hoffnung, dass die fest installierte Sperre zumindest während der Brut- und Aufzuchtzeit der Wasservögel entfernt werden kann. „Es gibt seit dem Hochwasser sowieso viel weniger Wasservögel, und die Schwärme der Wildgänse landen auch nicht mehr auf dem Wasser“, hat sie beobachtet. Für Claudia Kiel ist die Sperre schon lange ein Aufreger-Thema. „Hier sammelt sich nur noch Naturdreck wie Äste, Blätter und Baumstämme“, sagt sie. Eine ältere Spaziergängerin hätte den Bereich sogar mal als „Schandfleck von Hückeswagen“ betitelt.

Die Ölsperre aber wird bleiben. Das unterstreicht Ilona Weyer, stellvertretende Pressesprecherin des Wupperverbands. „Die Ölsperre wurde nach der massiven Ölkatastrophe 2021 nun dauerhaft eingerichtet, um im Falle einer erneuten Havarie umfangreiche Umweltschäden zu verhindern“, berichtet sie. Am 30. Mai habe sich diese permanente Sperre schon als notwendig erwiesen und bewährt, da in kleinerem Umfang Öl oberhalb in die Wupper gelangt war. Laut Feuerwehr war es von einem Firmengelände ins Wasser geraten.

Die Ölsperre, die am Montag, 19. Juni, von der Firma Lobbe entfernt und durch einen vorübergehenden Ersatz ausgetauscht wurde, dient dazu, Müll und Unrat aufzufangen. Die Entfernung des Treibgutes sei aufwendig, erläutert Ilona Weyer. „Eine Entsorgungsfirma transportiert einen Bagger hierher, der den Müll aus dem Wasser entfernt. Dies erfolgt etwa einmal im Monat, je nach Bedarf auch häufiger.“ Die Sperre wird nun von der Firma Lobbe gereinigt, also von Öl befreit. Anschließend löst sie wieder die Ersatzsperre in der Vorsperre ab. Für die Wasservögel sieht die Sprecherin des Wupperverbands auf beiden Seiten der Ölsperre ausreichend Wasserfläche, auf der auch die Schwäne leben können. Zudem könnten die Küken an einem Ufer an Land gehen und so die Sperre umgehen. „In absehbarer Zeit werden sie zudem groß genug sein, um die Sperre ähnlich wie ihre Eltern direkt zu passieren“, ist sie sich sicher.

Aus dem anfänglichen Happy End ist inzwischen womöglich ein neuerliches Drama geworden. Denn wie Claudia Kiel berichtete, waren zwei der vier Küken zuletzt nicht mehr zu sehen. Bei der Suche in der Böschung habe sie nur „Flaumfedern en masse“ gefunden. Womöglich ist der Nachwuchs von einem heimischen Raubtier, wie einem Greifvogel oder Fuchs, gerissen worden.

Hintergrund

Eier: In der Regel werden vier bis acht Eier abgelegt, die im Durchschnitt 340 Gramm wiegen.

Brüten: Die meiste Zeit brütet das Schwanenweibchen die Eier aus, während das Männchen das Revier vor Eindringlingen schützt. Die Brutzeit dauert zwischen 36 und 40 Tagen. Die Küken piepen schon im Ei.

Zuflucht: Das Nest wird noch eine Zeit lang von Mutter und Küken aufgesucht, auch in der Nacht.

