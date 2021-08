Drachenboot-Festival geht in die 17. Runde

Bever

20 Teams kämpfen am kommenden Donnerstag, Fronleichnam, auf der Bever-Talsperre um den Sieg beim 17. Drachenboot-Festival.

Vier davon kommen aus Hückeswagen, die übrigen aus Radevormwald, Wipperfürth, Remscheid, Gummersbach, Köln, Lindlar und Mülheim/Ruhr. Sie nennen sich etwa „Paddelgarde“, „Jo-Stift-Dragons“, „Praxisengel“, „Feurige Einhörner“ oder „ÜberholverBoot“. Los geht es um 9 Uhr mit den Trainingsfahrten in der Bucht der „Zornigen Ameise“ vor der DLRG-Wachstation. In den Vorläufen ab 11.30 Uhr kämpfen die Mannschaften darum, wer es in die Finalläufe ab 15.10 Uhr schafft. Für 16.30 Uhr ist der Start des Finalrennens der drei besten Drachenboot-Teams vorgesehen. Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt zum Drachenboot-Festival ist kostenfrei. büba