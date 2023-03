Doc Caro tritt jetzt in der Halle 32 auf

Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, macht bei ihrer Lesetour auch in Gummersbach Station.

Eigentlich sollte Doc Caro auf Einladung der AOK Rheinland/Hamburg am Donnerstag, 4. Mai, im Gummersbacher AOK-Haus auftreten.

Doch weil die Nachfrage nach der Ärztin Dr. Carola Holzner, die während der Corona-Pandemie mit ihren Aussagen und meinungsstarken Beiträgen im Netz polarisiert und für Schlagzeilen gesorgt hatte, so groß und die Veranstaltung innerhalb weniger Stunden ausgebucht war, wurde sie kurzerhand in die Halle 32 verlegt. Interessierte ab 18 Jahren können sich daher für die Lesetour „Mit Herz und allen Sinnen: Hinter den Kulissen der Notaufnahme“ wieder anmelden.

Die Notfallmedizinerin der Duisburger Helios St.-Johannes-Klinik spricht von 18 bis 20 Uhr, in der Gummersbacher Veranstaltungshalle, Steinmüllerallee 10.

Doc Caro tourt mit ihrem neuen Buch „Keine halben Sachen” mit der AOK durch die Regionen. „Sie redet gerne Klartext, blickt hinter die Kulissen der Notaufnahme und erklärt dem Publikum, was jede und jeder Einzelne für sich selbst und für andere tun kann“, heißt es in der Pressemitteilung. In ihrem neuen Buch berichtet sie von Menschen, die mit ihren Geschichten und Schicksalen bewegen, sowie von Wundern, die die Zuhörer staunen lassen dürfte. -büba-

Der Eintritt frei, allerdings ist eine Anmeldung zwingend erforderlich und ausschließlich online möglich über www.vigo.de/anmeldung-lesetour.