DLRG weiht ihre neue Steganlage ein

Es gibt sie schon seit einem Jahr, aber erst am Freitag wurde sie offiziell eingeweiht: die neue Steganlage der DLRG Radevormwald an der Bever-Talsperre.

Hückeswagen. André Schrank von der Ortsgruppe der Nachbarstadt zeigte sich mehr als nur zufrieden mit der neuen Steganlage an der Bever-Talsperre, die durch Eigenmittel und eine Spende der Sport- und Sozial-Stiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, die inzwischen mit der Kreissparkasse Köln fusioniert hat, realisiert werden konnte.

„Insgesamt hat uns die Anlage rund 26.000 Euro gekostet. Es war einfach langsam mal Zeit für eine neue Steganlage geworden“, betonte Schrank. „Die Anlage ist in ihrem Grundgerüst bereits 1976 errichtet worden und damit nur geringfügig jünger als die Wachstation selbst.“ Die wurde 1972 errichtet, und die Radevormwalder DLRG kümmert sich wie die Hückeswagener und Elberfelder Ortsgruppen um die Sicherheit der Badegäste und Wassersportler.

Schranks Fazit nach einjährigem Betrieb fiel positiv aus: „Wir sind super zufrieden. Nicht nur ist das Material rutschfest, was wichtig ist, wenn es schnell gehen muss. Auch ist der Zugang zum Ufer doppelt so breit wie früher.“ Beim Betreten der Anlage an sich würden sich ebenfalls deutliche Unterschiede bemerkbar machen: „Der Auftrieb ist wesentlich höher. Das heißt, auch bei mehreren Personen auf dem Steg sinkt man nicht wirklich ein. Das erhöht die Stabilität deutlich“, versicherte der Leiter Verbandskommunikation.

Die Anlage wurde vom Fachunternehmen Dock Marine Systems gebaut. „Wir haben uns am Duisburger Hafen zahlreiche Systeme angesehen und uns dann für dieses entschieden.“ Beim Betreten wurde klar, dass die Anlage stabil ist und der DLRG gute Dienste leisten dürfte. wow