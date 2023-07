DLRG-Sommerfest mit Segeln und Feuerwerk

Livemusik gibt es am Samstagabend und Sonntagmittag.

Hückeswagen. Das Wetter dürfte perfekt sein: Trocken und heiß soll es am morgigen Samstag und auch am Sonntag, 8. und 9. Juli, werden, wenn die DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen an ihrer Wachstation in der Bucht der „Zornigen Ameise“ an der Bever-Talsperre ihr traditionelles Sommerfest feiert.

Los geht’s am Samstagnachmittag um 15 Uhr. An beiden Tagen besteht einmal mehr die Möglichkeit, das Segeln und Stand-Up-Paddling auszuprobieren. Für die Versorgung der Besucher ist mit Leckereien vom Grill und frischen Waffeln sowie Bier und antialkoholischen Getränken gesorgt.

Am Sonntagmittag gibt es dann wieder die beliebte Erbsensuppe, und am Samstagabend werden auch Cocktails gemixt. Dann wird zudem ab 20 Uhr die Live-Band Ratingtops für gute Stimmung sorgen. Höhepunkt an diesem Abend ist das Feuerwerk über der Bever-Talsperre.

Der Familientag am Sonntag startet um 11 Uhr. Die Band Rock-Tronauten sorgt ab 12 Uhr für Livemusik. Und für die jüngeren Gäste bieten die Lebensretterinnen und Lebensretter eine Hüpfburg und das Kinderschminken an. -büba-