DLRG-Ortsgruppe hat bald 400 Mitglieder

Mehr Ein- als Austritte trotz der ausgelagerten Schwimmausbildung und Corona.

Von Heike Karsten

Die Corona-Pandemie hat den Vereinen in der Schloss-Stadt nicht nur geschadet. Es gab auch positive Veränderungen, an denen auch nach Wegfall der Schutzmaßnahmen festgehalten wird. Die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bietet zum Beispiel ihre Vorstandssitzungen auch weiterhin zusätzlich in digitaler Form an. Die Jahresversammlung im Saal des Kolpinghauses fand aber doch nur in Präsenz statt. 30 der 350 Mitglieder waren gekommen.

Der stellvertretende Geschäftsführer André Grutz verkündete gleich eine gute Nachricht: „Die Mitgliederzahl nimmt eine positive Entwicklung.“ Während der Corona-Zeit hätte es kaum Austritte gegeben – im Gegenteil. Die Mitgliederzahl sei von 302 (Ende 2020) auf 336 (Ende 2022) gewachsen. Auch in diesem Jahr gab es bereits 23 Neueintritte. „Unser Wunsch, die 400 Mitglieder zu erreichen, ist nicht mehr weit entfernt“, sagte der Vorsitzende Adrian Borner.

Dennoch laste die Hauptarbeit auf den 16 Vorstandsmitgliedern, die pro Jahr geschätzt 2500 Stunden Arbeit investieren. Mehr Helfer würden vor allem für die Feste, wie das Sommerfest an der Bever-Talsperre und die Beteiligung am Altstadtfest benötigt, da die Gewinne eine wichtige Einnahmequelle darstellen – gerade jetzt, wo große Investitionen anstehen, wie der Bau der neuen Lagerhalle. Außerdem wird noch in diesem Jahr Geld für einen neuen Steg, Funkgeräte und neue Rettungswesten benötigt.

Mit dem Fortschritt des Neubaus an der Wachstation ist der Vorstand zufrieden. „Das Fundament ist fertig. Im Mai beginnt der Aufbau der Halle, im Juli soll auch der Innenausbau abgeschlossen sein“, berichtete Geschäftsführer Heiko Altendorf. Der knapp 300.000 Euro teure Neubau wird zum größten Teil über Fördermittel und Spenden finanziert.

Im Aufwind befindet sich die Schwimmausbildung, die derzeit im Splash-Bad in Kürten angeboten wird. „Ich bin überrascht, wie viele nach Kürten kommen“, sagt Jonas Rösner, Leiter der Ausbildung bei der DLRG. Allein 2022 haben 23 Helfer für die Schwimmausbildung 530 Stunden ihrer Freizeit investiert.

Derzeit organisiert die Ortsgruppe federführend die 21. Auflage des Drachenbootrennens für Hobby-Mannschaften auf der Bever-Talsperre am 8. Juni. Am 8. und 9. Juli folgt das Sommerfest. Für das Altstadtfest vom 8. bis 10. September möchte der Verein sich um einen der großen Bierstände auf dem Schloss-Platz bewerben. Ebenfalls engagiert sich der Verein beim Feierabendmarkt, beim ATV-Triathlon (13. August) und beim „Tag der sauberen Bever“ (14. Oktober).

Während der Versammlung ehrte der Ortsverein 26 Mitglieder aus den vergangenen drei Jahren für ihre langjährige Treue zum Verein. Für 25 Jahre wurden Denise Weyer und Joy Apfel geehrt. 40 Jahre in der DLRG sind Curd Schneider, Petra Hopp und Susanne Fleckner. Marion Grutz und Klaus Hopp können auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken, Karin Dürhager und Heinz Günter Häger auf 60 Jahre und Hans Willi Kuech auf 65 Jahre als Vereinsmitglied. Geehrt wurden zudem Helfer, die besonders in Schwimmausbildung, Wasserrettung und Vorstandsarbeit aktiv waren: Jan Lukas Grünberg und Denise Weyer erhielten das Verdienstabzeichen in Bronze, Jennifer Steyer erhielt jenes in Silber. Das Goldene Verdienstabzeichen bekam Heiko Altendorf, das Abzeichen in Gold mit Brillant wurde an André Grutz überreicht.