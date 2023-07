DLRG feiert ihr Sommerfest

Hückeswagen.-büba- Es ist nur noch eine Woche und die Vorbereitungen bei der DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen für das traditionelle Sommerfest laufen in der Endphase der Planung auf Hochtouren. Am kommenden Samstag, 8. Juli, ab 15 Uhr, und Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr, wird auf und neben dem Gelände der Wachstation in der Bucht der „Zornigen Ameise“ wieder gefeiert.