DLRG derzeit ohne 2. Vorsitzenden

Hückeswagen. In den vergangenen Jahren hat die DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen viel erreicht und jede mögliche Förderzulage genutzt. Jüngst konnte dadurch auch die neue Lagerhalle an der Wachstation an der Bever-Talsperre gebaut werden. „Einige Restarbeiten beim Innenausbau und im Außenbereich stehen noch aus“, sagte Vorsitzender Adrian Borner am Samstagnachmittag auf der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe im Kolpinghaus.

Des Weiteren erhielt die DLRG zwei vierstellige Förderzulagen aus der Digitalisierungspauschale NRW, wovon unter anderem iPads, ein Smartboard, ein Beamer, ein PC und eine Digitalkamera angeschafft wurden. Doch auch in Zukunft sind die Lebensretter auf Zuwendungen und Spenden angewiesen, da Ausgaben für einen neuen Steg (ca. 20.000 Euro), Funkgeräte und Rettungswesten anstehen.

Hinterfragt wurde von den 30 stimmberechtigten Anwesenden die vom Vorstand vorgestellte Satzungsänderung, die unter anderem die Wahl von weiteren Beisitzern beinhaltete. „Die Aufgaben haben sich in den vergangenen Jahren multipliziert“, erklärte der Vorsitzende. Daher sei es eine Entlastung, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen blieben dennoch Posten unbesetzt. So stellte sich der bisherige zweite Vorsitzende, Enno Bohmfalk, nicht zur Wiederwahl. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Adrian Borner wurde in seinem Amt bestätigt.

Als Geschäftsführer wurde Heiko Altendorf gewählt. Seine Vertreter sind André Grutz und Susanne Fleckner. Schatzmeister bleibt Marco Sieberg, seine Vertreterin ist Jennifer Steyer. Weiter gewählt wurden Jonas Pickhardt (Leiter Ausbildung), Daniela Bel und Annika Pickhardt (Stellvertreter), Mark Steyer (Leiter Einsatz) und André Franzke (Stellvertreter) sowie Carina Teckentrup und Kristina Pickhardt für die Öffentlichkeitsarbeit.

Um die Veranstaltungsorganisation kümmern sich federführend Jutta und Dirk Grüterich sowie Katharina Altendorf. heka