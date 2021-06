Digitale Kommunikation steht an erster Stelle

Wahlkampf

+ © Stephan Büllesbach Große Wahltafeln wie zur Bundestagswahl 2017 werden bei der diesjährigen Kommunalwahl eine untergeordnete Rolle spielen. © Stephan Büllesbach

Parteien bereiten sich auf besonderen Wahlkampf in Corona-Zeiten vor.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die NRW-Kommunalwahl am 13. September ist die letzte große Wahl des Jahres. Aber auch über diesen Termin schweben die Auswirkungen der Corona-Krise. Allen Lockerungen zum Trotz kann vermutlich kein normaler Wahlkampf stattfinden. Wie wollen sich die Parteien den Wählern präsentieren? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

CDU: Die Christdemokraten beschäftigen sich seit Mitte Januar mit dem Kommunalwahlkampf. „Wichtige Schwerpunktthemen finden sich in den Bereichen städtischer Haushalt, Gesellschaft und Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Bildung/Schule und Familie“, sagt der Fraktionsvorsitzende Marc von der Neyen. Er ist zuversichtlich, was die Zeit nach den Sommerferien angeht. „Nach heutigem Stand werden wir dann mit gebotenen Abstandsregeln einen kurzen Präsenzwahlkampf gestalten.“ Es werde dennoch schwerer als sonst, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

SPD: Der SPD-Ortsvorsitzende Horst Fink betont, dass die Partei auf eine verstärkte Nutzung der sozialen Medien setze, um besonders junge Menschen zu erreichen. „Ansonsten haben wir uns ganz klassisch auf den Wahlkampf vorbereitet“, sagt Fink. Er ergänzt aber direkt: „Corona hat alles über den Haufen geworfen.“

Die SPD habe sich besonders die Stadtentwicklung mit ISEK auf die Fahne geschrieben. „Wichtig sind uns die Umgestaltung der Innenstadt mit Bahnhofsvorplatz und die weitere Nutzung des Schlosses“, sagt Fink. In der Schulpolitik stehe die Schulsozialarbeit oben auf der Agenda, bei der Umweltpolitik das klimaneutrale Bauen und Wirtschaften.

FDP: Der FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg von Polheim sieht es nüchtern: „Es ist eine neue Form des Wahlkampfs. Viel wird über die sozialen Medien laufen, da wir anders gar nicht mit unseren Argumenten durchkommen.“ Infostände könnte es zwar vereinzelt geben. „Aber nicht wie gewohnt“, sagt von Polheim. Liberale Themen betreffen den Wohnungsbau und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft. „Wir müssen privaten und gewerblichen Wohnraum schaffen, immer im Einklang mit Umwelt- und Klimaschutz. Nur so können die Mieten auf einem vernünftigen Level gehalten werden“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Bündnis 90/Die Grünen: Digital heißt das Schlagwort beim Bündnis 90/Die Grünen. „Unsere Vorbereitungen laufen ausschließlich online und per Telefon“, sagt Ortssprecherin Shirley Finster. Für den Wahlkampf sieht sie die sozialen Medien als besonders wichtig an. In diesem Kontext werde auch die übliche Plakatierung reduziert. „Wir sehen diese Materialschlacht wie viele Bürger auch eher negativ,“ sagt Shirley Finster. Wichtige Themen für die Bündnis-Grünen seien Klima und Umweltschutz. „Sie beeinflussen die Stadtentwicklung genauso wie die Energieversorgung, Wohnungsbau und Mobilität“, sagt Shirley Finster.

UWG: Bei der UWG steht derzeit die Suche nach einem Nachfolger für den Vorsitzenden Michael Wolter an. „Das gestaltet sich schwierig, da im Moment keine Vorstandssitzungen stattfinden“, teilt der UWG-Vorsitzende Robert Brüning mit. Für den Wahlkampf sei ein hohes Maß an Spontanität und Kreativität gefordert. Die UWG setze sich weiterhin für einen ausgeglichenen Haushalt und eine solide Schullandschaft ein.

FaB: Auf digitales Miteinander und kleine Arbeitskreise setzt die FaB, wie deren Vorsitzende Brigitte Thiel sagt. „Dank der interaktiven Möglichkeiten sind alle Mitglieder gleichermaßen informiert.“ Die Partei fühle sich gut für den Kommunalwahlkampf vorbereitet. „Wie der aussehen wird, wird sich finden. Wir müssen sehen, welche Regelungen zum Wahlkampf gelten“, sagt Brigitte Thiel. Der FaB liegen vor allem kommunale Themen am Herzen: „ISEK, Schulneubau, das neue Feuerwehrhaus, Behindertenarbeit oder Jugend und Familien, um nur einige zu nennen.“

Die Partei: Die jüngste Hückeswagener Partei nimmt die Kommunalwahl ernst – und das trotz Aussagen wie dieser: „Mittelfristig steht natürlich die totale Machtübernahme auf dem Plan.“ Kurzfristig reiche allerdings eine konstruktive Teilhabe im Rat, um Hückeswagen rational zu verbessern, sagt Nicklas Alsdorf, Vorsitzender der Satirepartei. Derzeit arbeite man am Kernprogramm. Alsdorf hofft, im Wahlkampf zumindest in eingeschränkter Weise in Kontakt mit den Menschen zu kommen. „Ein reiner Plakatwahlkampf wäre wohl auch langweilig“, sagt er.

Bürgermeisterwahlen 2014

Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian (parteilos) wurde am 23. März 2014 mit 55,1 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Zwei Monate später fand die Kommunalwahl statt. Am 25. Mai wurde die CDU mit 40,5 Prozent (15 Sitze) stärkste Fraktion, gefolgt von der SPD mit 27,6 Prozent (elf Sitze) und dem Bündnis 90/Die Grünen mit 10,7 Prozent (vier Sitze).