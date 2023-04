Dietmar Persian geht 2025: Wer wer rückt nach?

Bei der Kommunalwahl 2025 wird er nicht mehr als Bürgermeister antreten.

Von Brigitte Neuschäfer

Eigentlich hatte er sich jetzt noch nicht zu seinen Zukunftsplänen äußern wollen, aber andere nahmen es ihm vorweg: Schon beim SPD-Ortsparteitag im März war öffentlich bekannt geworden, dass Dietmar Persian zur nächsten Kommunalwahl im Herbst 2025 nicht noch einmal als Bürgermeister-Kandidat antreten wird. So hielt sich die Überraschung über diese „neue“ Nachricht am Dienstagabend auch in Grenzen.

Dietmar Persian nutzte die öffentliche Ratssitzung zu seiner persönlichen Erklärung. Die Kernaussage: Der amtierende Bürgermeister strebt definitiv keine dritte Amtszeit an der Spitze im Rathaus an.

Der gebürtige Hückeswagener, der immer in seiner Heimatstadt gelebt und gearbeitet hat, wird nach den Kommunalwahlen im Herbst 2025 den Chefsessel im Rathaus auf eigenen Wunsch räumen – und zwar ausschließlich aus Altersgründen, wie er in seiner Erklärung unterstrich. Amtsmüde sei er „in gar keiner Weise“, zumal sich die Stadt aktuell in spannenden Entwicklungsprozessen und -projekten befinde. Da gebe es noch viel zu tun, auch für ihn.

Weil Gerüchte kursierten, gab er nun schon die Erklärung ab

Der amtierende Verwaltungschef vollendet im Sommer 2025 das 66. Lebensjahr. Nach dann exakt 50 Jahren im Berufsleben – für ihn gleichbedeutend mit fünf Jahrzehnten Arbeit im Hückeswagener Rathaus – will er ab dann vor allem Privatmann sein, der wieder Zeit hat für die Familie und seine Hobbys wie Fotografieren, Wandern und Lesen. Dass er schon jetzt, also gerade zur Hälfte seiner zweiten Amtsperiode, diese persönliche Erklärung abgab, war Folge von Gerüchten zu seinem Amtsende, die schon länger in der Stadt kursierten und in deren Folge sich die Anfragen bei ihm gehäuft hatten. Diese öffentliche Diskussion um seine Person in der laufenden Amtsperiode und lange vor der nächsten Kommunalwahl gefalle ihm nicht, er habe sie aber auch nicht verhindern können.

Stunden vor seiner Erklärung hatte er per E-Mail sein Team im Rathaus über seine Absichten für die Zeit nach der Wahl 2025 informiert. Auch darin hatte er betont, dass es für ihn nach wie vor eine „wunderbare Aufgabe“ sei, Bürgermeister seiner Heimatstadt zu sein. In der E-Mail würdigte er das „tolle Team sowohl in der Verwaltung als auch im Stadtrat“. Was seit Beginn seiner Amtszeit in 2014 in Hückeswagen vorangebracht worden sei, „ist nicht mein Verdienst, sondern Ergebnis einer großen Gemeinschaftsleistung“. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und Stadtverwaltung sei „äußerst konstruktiv und vertrauensvoll“. In Hückeswagen sei dieses Zusammenwirken zum Wohl der Stadt selbstverständlich, „an anderen Orten leider gar nicht“.

Die Großprojekte werden dann noch nicht abgeschlossen sein

Sicher dürfte sein, dass viele der großen Projekte und Prozesse, die unter Dietmar Persian als Bürgermeister auf die Schiene gesetzt worden sind, bis zur Wahl in zweieinhalb Jahren nicht abgeschlossen sein werden. Vor allem geht es dabei um die Großprojekte aus dem Integrierten Stadtentwicklungsprozess (ISEK) wie den Umbau des Schlosses, die Umgestaltung der Innenstadt, die Wiederbelebung der Altstadt, aber auch um so wichtige und millionenschwere Neubauten wie das Hallenbad oder das Feuerwehrhaus im Brunsbachtal.

Wer als Bürgermeister fortführen wird, was unter Persian begonnen wurde und bis Herbst 2025 noch beginnen wird, steht derzeit in den Sternen. Auch wenn es schon länger Diskussionen und Gemunkel um Persians Amtsnachfolge ab 2025 gibt, hat sich doch noch niemand öffentlich erkennbar in den Startlöchern positioniert und Ambitionen angemeldet. Auch aus den Parteien heraus wurden noch keine Namen zu potenziellen Kandidaten für den Chefsessel im Schloss laut.

Voraussichtlich wird das auch noch bis zum Sommer oder Herbst 2024 so bleiben. Wichtige Sachthemen werden bis dahin im Vordergrund stehen, denn davon gibt es in den letzten Amtsjahren von Dietmar Persian mehr als bis zur Wahl endgültig abgearbeitet werden können. Allein die Stadterneuerung auf der ist ein Mammutprozess, der bis zur kompletten Umsetzung aller Planungen eher Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

Zur Person

Geboren: Dietmar Persian wurde am 14. Juni 1959 in Hückeswagen geboren.

Ausbildung: Nach Hauptschule und Handelsschule ab 1. September 1975 Ausbildung bei der Stadt. Zivildienst im Johannesstift. Besuch der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung mit Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (1981).

Tätigkeitsbereiche: Bauverwaltung, Städtebauförderung, Denkmalschutz, Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement. Von 2005 bis 2014 Geschäftsführer der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft (HEG),von 2010 bis 2014 außerdem Leiter des Regionalen Gebäudemanagements.

Verwaltungsspitze: 2004 hatte Dietmar Persian erstmals für das Bürgermeisteramt kandidiert, unterlag aber in der Stichwahl Uwe Ufer. 2014 machte der parteilose Persian dann das Rennen gegen Ulrich Kowalewski (CDU); 2020 wurde er im Bürgermeisteramt gegen Frank Mombauer (FaB) klar bestätigt.

Familie: Seit 1984 verheiratet mit Elvira Persian, geb. Vesper. Eine Tochter, drei Söhne, alle inzwischen erwachsen.

Ehrenamtliche Arbeit: In der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen und in der früheren Kulturgemeinde.