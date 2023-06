Diese Messe kennt keine Tabu-Themen

Unter dem Motto „Älter werden und aktiv bleiben“ fand zweite Auflage der Seniorenmesse statt.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Den Besuchern der Mini-Seniorenmesse in der Glashalle am Bahnhofsplatz bot sich ein buntes Bild. 18 Stände mit Angeboten für ältere Menschen waren vertreten. Es war die zweite Messe dieser Art nach der Premiere 2019. „Eigentlich sollte die Seniorenmesse alle zwei Jahre stattfinden, doch dann kam Corona“, sagte Diana Hintemann von der Pflegeberatung der Stadt, die die Veranstaltung mit Elisabeth Müller organisiert hatte. Von 9 bis 12 Uhr konnten Interessenten viele Informationen rund um das Thema „Älterwerden in Hückeswagen“ sammeln.

Der Termin parallel zum Wochenmarkt war gewollt. Auf der Bahnhofstraße wurden Kaffee-Gutscheine verteilt, die die Marktbesucher im Glasfoyer einlösen konnten, was für zusätzliche Resonanz sorgte. Gerti Haberstroh verschaffte sich einen Überblick über die Angebote für Ältere, möchte sich aber gerne auch selbst einbringen. „Ich könnte mir vorstellen, selbst bei den Helferlein etwas zu machen, wie beispielsweise eine Begleitung zum Friedhof, Vorlesen, Fahrten mit dem Auto oder Einkaufen“, sagte die 79-Jährige. Bei Margareta Coenen, Koordinatorin der Hückeswagener Helferlein, war sie dabei direkt an der richtigen Adresse.

Der Wunsch der meisten Menschen ist es, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen Wänden zu führen. Doch es gibt Situationen, die diesen Wunsch erschweren – etwa wenn die Augen oder die Beine nicht mehr mitmachen, oder wenn Krankheiten im Spiel sind. Hier können Alltagshilfen, ein Hausnotruf, Hörgeräte, Rollatoren, Selbsthilfegruppen oder auch die Schlaganfallberatung wichtige Unterstützung leisten. Die Schlaganfallhilfe Bergisch Land mit Sitz in Wermelskirchen hatte während der Pandemie sogar ein Lied gedichtet und vertont, das zu Beginn der Seniorenmesse gespielt wurde.

Einen kleinen Fuhrpark an Rollatoren und E-Scooter hatte das Montanus Sanitätshaus mitgebracht; Medi.pro sprach das Thema Inkontinenz an, was schon lange kein Tabu-Thema und keinesfalls nur für Frauen interessant ist. „Männer betrifft es ebenso, sie bringen es nur oft nicht zur Sprache“, sagte Mitarbeiter Marten Gerling. Die Logopädie-Praxis Eicker & Gotter hatte Spiele mitgebracht, die das Gedächtnis und die Sprachfähigkeit fördern. „Ein Drittel der Menschen, mit denen wir arbeiten, sind Senioren“, sagte Logopädin Nadja von Polheim. Dabei gehe es um Sprach- und Merkfähigkeit, aber auch um die Behandlung von Schluckstörungen.

Zu Kriminal - und Verkehrsunfallprävention gaben Walter Steinbrech und Kerstin Schinkowski von der Polizei Auskunft. Dass Menschen immer wieder auf Schockanrufe reinfallen, ist für sie nicht verwunderlich: „Die Täter sind dabei sehr überzeugend.“

Bürgermeister Dietmar Persian stellte bei der Eröffnung die druckfrische Infobroschüre „Älter werden und aktiv bleiben“ vor, die kostenfrei verteilt wurde und in Geschäften, Apotheken, Banken und im Bürgerbüro in der Glashalle am Bahnhofsplatz ausliegt. Sie beinhaltet Adressen, Ansprechpartner und Tipps zur Freizeitgestaltung, aber auch zu den Themen Mobilität, Gesundheit, Vorsorge und Wohnen im Alter. „Es ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch sind“, sagte Persian und lobte das gute Senioren-Netzwerk in der Schloss-Stadt.

So nutzte auch Irmgard Hannoschöck von der Suchtberatungsstelle der Diakonie die Gelegenheit, um mit anderen Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Wie vielschichtig die Themen sein können, machte Markus Saxert deutlich, der nicht nur seine Arbeit als Trauerredner präsentierte, sondern auch als DJ für Ehejubiläen und Hochzeiten im Einsatz ist.

Aussteller

DJ und Trauerredner Markus Saxert, die Hückeswagener Helferlein, der Bürgerbusverein, der Hospizverein „Die Weggefährten“, die Kriminalpolizei – Prävention Opferschutz, die Suchtberatung der Diakonie, Hörgeräte Hönighausen, Logopädie Eicker & Gotter, Diakoniestation, Häusliche Krankenpflege Herzog, Altenzentrum Johannesstift, Exclusiv Betreuung mit Alltagshilfen, Selbsthilfegruppe Parkinson, Kreis 55 Plus der Evangelischen Gemeinschaft Hückeswagen, Medi.pro Inkontinenzberatung, Schlaganfallhilfe Bergisch Land, Montanus Sanitätsartikel und die Caritas Oberberg mit dem Hausnotruf.