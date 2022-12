Dieb stiehlt Geschenk aus Hauseingang

Der Täter hatte eine helle Hose an, trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Hoodie, dessen dunkle Kapuze über eine helle Kappe gezogen war, dazu dunkle Schuhe mit heller Sohle. Am Montagabend hatte der eher jüngere Mann um 19 Uhr und 38 Sekunden den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses am Drosselweg betreten, sich gebückt, ein dort von einem Zusteller abgelegtes Päckchen genommen und war damit verschwunden. 20 Sekunden zuvor war er in Begleitung einer anderen Person und eines Hundes den Bürgersteig vor dem Haus entlanggelaufen – all das wurde von der Kamera dokumentiert, die den Hauseingang überwacht.