Die Zeit der „Misstöne“ ist jetzt beendet

Ein-Euro-Verein für Hückeswagen stiftete der Löwen-Grundschule ein neues Klavier.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Seine Premiere hatte es schon vor mehr als einer Woche, als in der Aula der Löwen-Grundschule der Abschluss des Musikunterrichts durch die Musikschule anstand. Auch bei der Feier zum Schuljahresende war es der „heimliche Star“: das neue Klavier, das der Förderverein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ gestiftet hatte.

„Die Kinder sind total begeistert“, sagte Schulleiterin Claudia Sträter bei der Übergabe durch Yong-Hun Kim, Vorsitzender des Ein-Euro-Vereins, und Frank Jeschke, Vorsitzender des Beirats. Auch Musikschulleiter Eckhard Richelshagen und die Vorsitzende des Musikschulvereins, Annette Binder, freuten sich über das Klavier.

Das ein Jahr alte Instrument löst das in die Jahre gekommene Vorgängermodell ab. Zwar hatte das etwa 100 Jahre alte Klavier noch den Umzug von der Kölner Straße an den neuen Schulstandort im Brunsbachtal mitgemacht, doch war es in einem schlechten Zustand.

„Es war nicht mehr zu stimmen und hatte im Inneren viele Risse“, berichtete die Schulleiterin. Der Hausmeister hatte noch versucht, es zu verschenken, aber haben wollte es niemand.

Weil auch die Reparaturkosten unverhältnismäßig hoch waren, beantragte die Musikschule schließlich beim Förderverein die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Klaviers. Dieser Vorschlag setzte sich im März bei der Abstimmung der Mitglieder gegen zwei andere Projekte durch.

Nachdem der Vorstand des Ein-Euro-Vereins die Zusage zum Kauf des Klavier gegeben hatte, war Musikschulleiter Eckhard Richelshagen die Aufgabe zugefallen, mehrere Instrumente zu testen und eine erste Einschätzung abzugeben. „Drei sind in die engere Wahl gekommen“, sagte der Pianist. „In dieser Preisklasse war das Klavier hier das Beste“, sagte er.

Obwohl der Förderverein eine Zusage über 3500 Euro gemacht hatte, zahlte er tatsächlich 6120 Euro. „Wenn man etwas anschafft, dann sollte es etwas Vernünftiges sein“, betonte Jeschke. Und Kim stellte klar, dass mit der größeren Spende vermieden werden soll, dass in wenigen Jahren wieder Folgekosten entstehen. Claudia Sträter, die Lehrer und die Schüler sind glücklich über das neue, glänzende Instrument. „Die musikalische Förderung ist sehr wichtig“, sagte die Schulleiterin. Das war bei der Aufführung des Musicals „Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine“ vor vier Wochen deutlich geworden: Kinder, die sonst eher schüchtern seien, würden auf der Bühne auftauen. „Und ein Mädchen, dass sich noch schwer tut mit der deutschen Sprache, hat total schön Flöte gespielt“, berichtete sie.