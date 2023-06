Die Wärmepumpe bleibt ein heißes Thema

VdK hatte zu einem Infoabend ins Kultur-Haus Zach eingeladen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Martin Halbrügge kommt viel rum dieser Tage. Denn der Diplom-Ingenieur ist im Auftrag der Verbraucherzentrale NRW als Energieberater mit Vorträgen zum Themenkomplex Erneuerbare Energien, Wärmepumpe und Klimaschutz unterwegs. Am Mittwochabend war er zum zweiten Mal nach Hückeswagen gekommen.

Halbrügge machte dabei immer den Eindruck eines unermüdlichen Überbringers von Informationen. „Es ist auch kaum möglich, mir diesen Optimismus zu nehmen. Denn ich brauche ihn für diese große Aufgabe, die vor uns liegt“, sagte er angesichts der gesetzlichen Vorgabe, in Deutschland ab 2045 klimaneutral sein zu wollen.

Die Querelen in der Ampel-Koalition rund ums neue Gebäudeenergiegesetz machten gerade das Thema des Heizens mit oder ohne Wärmepumpe für den Bürger zu etwas schwer Durchschaubarem. Dabei, sagte Hallbrügge, gebe es an der Grundvoraussetzung nichts zu deuteln. „Deutschland und die EU sind nach den USA der zweitgrößte CO2-Produzent, und das schon seit dem späten 19. Jahrhundert.“ Dementsprechend zähle das Argument, dass Deutschland „alleine ja nichts machen kann“, nicht. Wichtig sei aber, dass in diesem Zusammenhang von staatlicher Seite konkrete Vorgaben gemacht werden müssten, um diese dann umzusetzen. Eine Wärmepumpe sei indes für die allermeisten Häuser und Wohnungen die ideale technische Lösung, um umweltfreundlich und sparsam zu heizen – gerade mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Referent betonte, dass seine Zahlen alle nachprüfbar seien

Die Stimmung im Publikum, das durchaus am Thema interessiert zu sein schien, war stellenweise aufgeheizt. Da war dann etwa von „Augenwischerei“ die Rede, wenn der Referent Zahlen zum jährlichen Zuwachs der Erneuerbaren Energien präsentierte. Hallbrügges wurde nicht müde zu betonen, dass die Zahlen, die er präsentierte, alle nachprüfbar seien. Allerdings wurde auch klar, dass das oft nichts gegen gefühlte Wahrheiten ausrichten konnte – wenn es etwa um die Kosten ging. So sagte ein Zuhörer, dass er zwar technisch überzeugt sei, die Investition in eine Wärmepumpe aber auch amortisiert haben wolle.

Der Vortrag richtete sich daher natürlich auch in erster Linie an jene Menschen, die grundsätzlich Interesse am Thema und Bereitschaft zur Veränderung hatten. „Grundsätzlich ist es wichtig, sich eine Datenbasis zum eigenen Verbrauch zu erstellen, also die eigenen Bedingungen zuhause genau anzusehen“, betonte der Referent. „Und dann lohnt es sich sehr, mit Fachleuten darüber zu sprechen, um zu klären, welche Lösungen individuell möglich und wirtschaftlich sind.“

Als Ergebnis dieses Vortrags blieb die Erkenntnis, dass das Überbringen von Informationen, das Aufschlüsseln von Zusammenhängen und das Aufklären von Unklarheiten auch künftig noch eine wichtige Aufgabe für Menschen wie Martin Halbrügge sein wird. Die werden Optimismus weiterhin brauchen.