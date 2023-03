Die TBH-Familie wirbt fürs Ehrenamt

Nach Pandemie und Renovierungsphase will der Turnerbund durchstarten.

Von Heike Karsten

Runderneuert startet der Turnerbund Hückeswagen (TBH) in das Jahr 2023. Nach der Renovierung der Sanitärräume, der Heizungsanlage und der Hausmeisterwohnung in der vereinseigenen Halle an der Schnabelsmühle stehen jetzt auch wieder größere Turniere und Veranstaltungen wie Familienwanderung, Altstadtfest und Nikolausfeier auf der Agenda des Sportvereins. So kündigte die Tischtennis-Abteilung an, das traditionelle Pfingstturnier in der Mehrzweckhalle, an dem im Durchschnitt etwa 500 Sportler teilnehmen, erneut ausrichten zu wollen.

Eine weitere gute Nachricht verkündete Vorsitzender Michael Wolter den Mitgliedern: „Die Mitgliederbeiträge 2023 werden nicht erhöht.“ Zwar habe die Energiekrise auch den TBH getroffen. Der Vorstand wolle jedoch eine Erhöhung der Beiträge nicht mit den gestiegenen Energiepreise begründen. „Der TBH als gemeinnütziger Mehrsparten-Turnverein ist ausgerichtet, so vielen Menschen wie möglich den Sport auch finanziell zu ermöglichen. Somit haben wir Stellschrauben gesucht, die sich positiv auf unsere Finanzsituation auswirken“, erklärte Wolter die gleichbleibenden Beiträge seit zwölf Jahren. Dazu zählen unter anderem die Optimierung der Heizung ebenso wie die Reduzierung der Warmwasserversorgung. Etwas schwerer tut sich der Verein damit, Kandidaten für die Vorstandsarbeit zu finden. „Ich verstehe die Zurückhaltung nicht. Der Vorstand ist versichert und der Verein ist finanziell gesund“, betonte der Vorsitzende, der sein Amt gerne abgeben würde. „Ich kenne keinen Grund, warum man nicht mal für einige Zeit die Solidargemeinschaft TBH aktiv unterstützen kann, um auch mal neuen, frischen Wind in den Turnverein zu bringen“, machte Michael Wolter Werbung für das Ehrenamt.

Bei den anschließenden Wahlen gelang es dennoch, alle Posten zu besetzen. Einstimmig wiedergewählt wurden Michael Wolter (Vorsitzender), Diana Buchholz (2. Kassenwartin), Andreas Schoß (Sportwart), Martina Lindenau (Schriftführerin), Bettina Breidenbach (Jugendwartin) und Beate Schoß (Sozialwartin). Neu in den Vorstand gewählt wurden Christian Werth (2. Vorsitzender) und Vanessa Grünheit (1. Kassenwartin). Angelika Schnippering, die 2017 zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, legte ihr Amt nieder. Als Übungsleiterin mehrerer Kinder- und Gymnastikgruppen und Kurs-Koordinatorin bleibt sie dem Verein treu. Monika Larsen stellte sich ebenfalls nicht zur Wiederwahl. Sie wurde 2015 mit großer Mehrheit zur Kassiererin gewählt und hatte nach einer Schatzmeisterausbildung beim Landessportbund die Buchführung des TBH auf einen aktuellen Standard gebracht. „Die verlässliche Zusammenarbeit mit Monika hat dem gesamten Vorstand eine große Sicherheit im Handeln gegeben“, dankte Michael Wolter ihr für die geleistete Arbeit.

Auszeichnungen

Ehrungen: Geehrt wurden sechs Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein: Dorothea Faust und Michael Böhl (60 Jahre), Wolfgang Bilz (40 Jahre), Ulrike Pfeifer, Uwe Glöckner und Heinz Faust (25 Jahre).

Engagement: Die 63 Jahre alte Dorothea Faust wurde bereits im Alter von drei Jahren Mitglied im Verein. In jungen Jahren schloss sie sich der Leistungsgruppe im Geräteturnen an, bis sie mit 18 Jahren selbst den Fachübungsleiterschein für Geräteturnen erwarb. Nach einer Familienpause leitete Doro Faust ab 1987 Frauen- und Kindersportgruppen. Im Vorstand engagierte sie sich als Schülerwartin.