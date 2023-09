Stadt erarbeitet ein Mobilitätskonzept

Solche Radboxen wie in Gruiten könnte es auch in Hückeswagen geben.

In Hückeswagen soll es bald Radabstell-Anlagen, Radboxen und Infostelen geben. Das plant die Stadt für die kommenden Jahre.

Hückeswagen. Die Stadtverwaltung in Hückeswagen hat für verschiedene Projekte zwei Förderanträge im Rahmen der Förderung der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements des Landes NRW (FöRi-MM) und der Investitionsförderung der Go.Rheinland eingereicht. So soll ab 2024 ein kommunales Mobilitätskonzept erarbeitet werden.

Ziel ist es, zukunftsfähige Mobilitätsangebote zu entwickeln, eine Bestandsanalyse vorzunehmen und eine breite Öffentlichkeitsarbeit in die Tat umzusetzen. „Als Ergebnis werden ein Maßnahmenkatalog und ein Umsetzungsrahmen erarbeitet“, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung zum Planungsausschuss. Die genauen Inhalte und Zielsetzungen sollen politisch beraten werden.

Zudem sollen für den Bahnhofsplatz, mit dessen Umbau in wenigen Wochen begonnen wird, und der Haltestelle Winterhagen Mobilstationselemente angeschafft werden. Für den Bahnhofsplatz sind etwa Radabstell-Anlagen, Radboxen und Infostelen vorgesehen, die Haltestelle Winterhagen soll aufgrund ihrer Nähe zu den Gewerbegebieten und der Radtrasse mit Radabstell-Anlagen ausgestattet werden. Der Förderantrag wurde bereits im Februar beschlossen.

Kosten könnten zwischen 35.000 bis 75.000 Euro liegen

Zudem soll im kommenden Jahr 2024 ein kommunales Mobilitätskonzept erarbeitet werden. Zu dessen Vorbereitung ist zum Jahresende hin eine entsprechende Veranstaltung mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW geplant.

Dazu will die Stadt sämtliche relevanten Akteure einladen, die das Thema Mobilität in Hückeswagen tangiert. „Ziel ist es, generell über das Thema der Mobilität zu informieren und zusammen mögliche Inhalte beziehungsweise Leitbilder für das kommende Mobiliätskonzept zu erarbeiten“, betont die Verwaltung. Die Kosten für das Mobilitätskonzept lassen sich aktuell noch nicht beziffern, da sie stark von dessen Umfang abhängig sind. Da der Oberbergische Kreis derzeit an einem ähnlichen Konzept für das gesamte Kreisgebiet arbeitet, sollen zudem die genauen Synergien geprüft und die Inhalte definiert werden.

„Erfahrungswerte aus Kommunen ähnlicher Größe zeigen auf, dass mit Kosten zwischen 35.000 und 75. 0000 Euro zu rechnen ist“, teilt die Verwaltung mit. Die Fördersumme läge für Hückeswagen bei etwa 18.000 Euro.-büba-