Die Soulband kommt in ganz großer Besetzung

Die Soulband, hier bei einem Konzert in Gummersbach, kommt in großer Besetzung nach Hückeswagen. Die Konzertreihe geht danach noch weiter – am 11. und 18. August.

„Live auf’m Schloss“: In Hückeswagen findet am diesen Freitag das zweite Konzert statt.

Hückeswagen.-büba- Nach dem tollen Auftakterfolg der neuen Open-Air-Konzertreihe „Live auf’m Schloss“ am vorigen Freitag mit der Coverband Beatify, geht es in dieser Woche mit dem Livekonzert der Soulband im Schlosshof weiter: am heutigen Freitag, 4. August, ab 19 Uhr.

Und das in einer „Großbesetzung“, die es laut Max Süss von der Remscheider Agentur MS Events „in der Region wahrscheinlich kein zweites Mal gibt. In der Rhythmusgruppe brillieren die in der oberbergischen Szene bekannten Stefan Hilgermann (Schlagzeug), Uli Pohl (Bass), Peter Koch (Keyboard) und seit 2020 der Wipperfürther Gitarrist Günter Schiffels.“

Zudem verfügt die Band über gleich zwei Sänger und eine Sängerin, wodurch sie eine große musikalische Vielfalt besitze: Sabine Galuschka, Holger Ruppricht und Ernie Wirth, der auch für die Rhythmusgitarre zuständig ist, sind dabei. Vervollständigt wird die Band durch Matthias Bauer (Saxofon), Erwin Dieterich und Hans Vogel (beide Trompete).

Bekannte Songs werden im Soulgewand gespielt

In großer Besetzung spielt Die Soulband Klassiker aus Soul und Rhythm‘n’Blues, covert bekannte Songs in neuem Soulgewand „und drückt allen Stücken ihren unverwechselbaren Stempel auf“, versichert Süss. Ihr Motto „Soul, Rhythm’n‘Blues und mehr“ werde gekonnt umgesetzt. Die Musiker spielten schon erfolgreich sowohl in Musikkneipen als auch auf den großen Bühnen von Open-Air-Festivals. Die Konzertreihe finanziert sich wie ihre Vorgängerin „Hückeswagen live“ hauptsächlich durch den Verkauf von Speisen und Getränken sowie des Veranstaltungsbechers.

Der Eintritt ist zwar kostenfrei, und wer nichts trinken will und deshalb keinen Becher benötigt, muss auch keinen erwerben. Aber letztlich zahlen die Besucher, die Bier, Cola oder Wasser trinken wollen, eine einmalige Gebühr von fünf Euro für den Becher – der für alle Konzerte bis 18. August gilt, weil der Becher zu jedem Konzert mitgebracht und genutzt werden kann.

Verpflegung rundet das Konzert ab

Zudem gibt es Chips für jeweils drei Euro zu kaufen, die bei der Bestellung am Getränkewagen mit dem Becher abgegeben werden.

Auf dem Schlosshof gibt es Getränke- und Imbissstände. Ein Getränk im 0,3-Liter-Becher kostet drei Euro. Das Verzehren von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken auf dem Veranstaltungsgelände ist dagegen nicht erlaubt.

www.live-aufm-schloss.de