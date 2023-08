Die richtige Antwort auf den Dauerregen

Die Konzertreihe „summertime!“ ist mit der Gruppe With four Hands gestartet.

Hückeswagen. Vier Hände, zwei Stimmen und zwei Gitarren – das ist die Basis der Bonner Band „With four Hands“, die am Sonntag die Konzertreihe „summertime!“ in der Pauluskirche eröffnete. Das Duo, bestehend aus den beiden Theologen Guido Jackson Wilms und Dr. Norbert Feinendegen, wurde dabei vom Abiturienten Thomas Feinendegen am Bass unterstützt. „Folk, Rock, Pop und Spirituelles“ standen auf dem Programm.

Aufgrund der christlichen Umgebung waren es dann hauptsächlich die ruhigen und berührenden Stücke, die die Musiker ausgewählt hatten.

Die ausschließlich englischen Liedtexte handelten von Liebe, Freundschaft, Abschied und ebenso von Regen und Sonnenschein. „Ich habe kurz über eine Namensänderung der Konzertreihe nachgedacht“, sagte die lächelnde Kantorin Inga Kuhnert bei der Begrüßung der gut 90 Zuschauer angesichts des wenig sommerlichen Wetters. Aber auch darauf hatte die Band eine musikalische Antwort mit dem Beatles-Stück „Here comes the sun“.

Die Musiker verbanden ihre Lieder mit dem Hiroshima-Gedenktages

Überhaupt drückten die Musiker mit ihrem gesamten Repertoire Gefühle aus – einerseits durch die eigenen Interpretationen und Arrangements der Lieder, andererseits durch ihre ganz persönlichen Assoziationen mit der Musik. So gibt es zum Beispiel auch im Pop-Bereich einige Lieder mit biblischen Texten – wie den „Dust in the wind“ von Kansas. „Man blickt auf das Leben aus der Perspektive, wenn man nicht mehr ist. Das Lied ist ein Plädoyer dafür, die Zeit, die man hat, zu nutzen und mit Leben zu füllen“, sagte Norbert Feinendegen.

Die Bonner Theologen und Musiker verbanden ihre Lieder mit dem Gedenktag für die Opfer des US-Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor 78 Jahren und dem unerwarteten Tod eines ehemaligen Mitspielers. „Halleluja“ von Leonard Cohen – in der ursprünglichen Version mit Text aus dem Alten Testament – bildete einen gelungenen Abschluss.

Band bittet um Spenden für Hückeswagener Hospizgruppe

Zuhörer Klaus Adam gefielen besonders die perfekt aufeinander abgestimmten Stimmen, die anspruchsvollen Arrangements und die dezente, aber deutlich wahrnehmbare Bassbegleitung von Thomas Feinendegen. „Es war stimmig, sehr bewegend und passte einfach in die Zeit“, äußerte er sich begeistert und berührt zugleich.

Statt Eintritt wurden am Ausgang Spenden gesammelt, die zum Teil der Hückeswagener Hospizgruppe zugutekommen sollen – auf Wunsch der Band, die die Hospizarbeit seit Jahren unterstützt. Am Ausgang wartete zudem mit dem Cocktail-Taxi aus Remscheid noch eine Überraschung auf die Konzertbesucher: Bei etwas sommerlicheren Temperaturen wäre diese Idee sicherlich noch besser angekommen. heka

