Die Neulinge von der Polizei kämpfen die Konkurrenz nieder

Das Drachenboot-Festival auf der Bever-Talsperre war eine riesige Sommerparty mit vielen Besuchern.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Schöner hätte die 21. Auflage des Drachenboot-Festivals an und auf der Bever-Talsperre nicht sein können. Bei bestem Sommerwetter und unter der Leitung der DLRG Hückeswagen lieferten sich an Fronleichnam 15 Mannschaften spannende Bootsrennen. Auf der großen Liegewiese zwischen DLRG-Wachstation und Zorniger Ameise hatten die Teilnehmer ihre Mannschaftslager aufgebaut, die mit Stühlen, Essen und Getränken gut ausgestattet und mit Bannern und Luftballons dekoriert waren.

Um 8.30 Uhr starteten bereits die ersten Trainingsläufe in den schmalen Drachenbooten, in denen bis zu 22 Personen Platz finden. Für einige Neulinge war das eine Premiere. Die Mannschaft des Sanitär-Meisterbetriebs Kurtz und Paffrath aus Hückeswagen hatte zuvor keine Gelegenheit, zu trainieren. „Wir können schlecht Proberunden auf dem Wasser drehen, während unsere Kunden auf uns warten“, berichtete Dominik Koll von der Geschäftsleitung von vollen Auftragsbüchern.

Zum ersten Mal dabei waren die „Pflegionäre“ von der Diakoniestation Hückeswagen. „Es macht total viel Spaß“, versicherte Leiterin Sandra Richter in Erwartung eines heftigen Muskelkaters in den Armen. Einen attraktiven Anblick boten die Frauen und Männer der Bereitschaftspolizei Wuppertal, die unter dem Namen „Zenturio Lichtscheid“ und als Gladiatoren an den Start gingen.

Sieger spenden ihre Preisgeld an die Gotteshütte

Die Neulinge beim Drachenbootrennen räumten so richtig ab und krönten ihre Premiere nicht nur mit dem ersten Platz, die Gruppe gewann zusätzlich den Preis für die besten Kostüme. Das Preisgeld spendeten die Polizeibeamten direkt an das ebenfalls teilnehmende Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte. Dessen Geschäftsführer Sascha Viehoff war gerührt: „Die Herzen sind größer als die Muskeln.“

Das Team „Gotteshüttenpower“ hatte aber noch einen weiteren Grund zum Feiern: Nach neun letzten Plätzen hintereinander verbesserte es sich dieses Mal – auf den vorletzten Platz. Nur einen Platz besser war die Kolpingsfamilie, deren „Kapitäne auf Kapernfahrt“ sich mit Partyhütchen, Luftballons und Schärpen verkleidet hatten, um auf das 170-jährige Vereinsbestehen aufmerksam zu machen. „Wir feiern uns heute ein bisschen selbst“, sagte Heinz Pohl, der zum Anfeuern gekommen war.

Die Zuschauer, die sich zwischenzeitlich unter den Zeltdächern der DLRG vor dem Regen in Sicherheit gebracht hatten, waren zahlreich. Die DLRG, die die Organisation im vorigen Jahr von der IG Zeltplätze übernommen hatte, hatte alles bestens im Griff. Für knappe Entscheidungen filmte Lara Ehlis des Wuppertaler Vereins für Kanusport „Drag Attack“, der die Boote stellen, die Zieleinläufe für den Videobeweis.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich im Wipperfürther „Lokalderby“ die Narrenzunft Neye und die „Paddelgarde“ des Tanzkorps Blau-Weiß Neye, die als Tierpaare samt biblischem Arche-Erbauer Noah verkleidet war. „Zwei Vereine – ein Ziel“, kommentierte der zweite Vorsitzende des Tanzkorps, Ralf Kiesewetter.

Die Platzierungen: 1. Zenturio Lichtscheid, 2. Platz Pogojugen, 3. Platz Drachenbändiger, 4. Platz Kurtz und Paffrath e. V., 5. Platz Herkingrader Wasserstecher, 6. Platz ATV Hückeswagen Handball, 7. Platz Narrenzunft Neye, 8. Platz Red Dragons Sparkasse, 9. Platz Paddelgarde, 10. Platz RScape, 11. Platz Jo-Stift Dragons, 12. Platz SC Heide, 13. Platz Kolpings Kapitäne auf Kapernfahrt, 14. Platz Gotteshüttenpower, 15. Platz Die Pflegionäre