Die Jüngsten kommen schlafend ins Ziel

Am 5000-Meter-Lauf nahmen sechs Läufer mit Kinderwagen teil.

Beim ersten vollständigen Talsperrenlauf seit 2019 spielte auch das Wetter mit.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Bei einem Laufwettbewerb schlafend ins Ziel zu kommen, kommt nicht häufig vor. Beim 37. Talsperrenlauf des Stadtsportverbands (SSV) am Samstagnachmittag war das in der Kategorie 5000-Meter-Kinderwagenlauf jedoch der Fall. Während Dominik Orbach mit einer Zeit von 22:06 Minuten auf den zweiten Platz lief, war die zweijährige Marlene beim Lauf um die Wupper-Vorsperre im Kinderwagen selig eingeschlafen. „Wir machen das im Winter fast jedes Wochenende, um einfach mal raus zu kommen“, sagte der Hückeswagener. Die Siegerehrung verpasste Marlene zwar, an dem Pokal wird sie aber auch später noch ihre Freude haben.

Nach vierjähriger Corona-Pause kehrte der Talsperrenlauf endlich zurück. 2022 fand nur eine abgespeckte Version für Kinder statt. Nun wurden erstmals wieder alle Kategorien vom 200-Meter-Lauf für Kindergartenkinder bis hin zum Zehn-Kilometer-Lauf für Erwachsene angeboten. Der Stadtsportverband (SSV) wurde tatkräftig von verschiedenen Vereinen unterstützt.

Vorsitzender freute sich über mehr als 200 Anmeldungen

Die Laufgruppe (LG) Hückeswagen stellte Streckenposten entlang der Vorsperre und empfing die Teilnehmer im Ziel, wobei jedes Kind, das den Zielbogen erreichte, sofort mit einer Medaille belohnt wurde. Die ATV-Trailrider begleiteten die Läufer mit ihren Fahrrädern entlang der Wupper. Der TV Winterhagen organisierte das Meldebüro und stellte für die Läufer Wasser und frisches Obst bereit, die ATV-Handballjugend versorgte die Zuschauer mit Kaffee und Kuchen, und der RSV 09 hielt den Würstchen-Grill und Bierstand am Laufen.

Für die Messung der Laufzeiten per Chip-System war erstmalig die Firma Frielingsdorf Datenservice aus Bergisch Gladbach verantwortlich. Der ehemalige SSV-Vorsitzende Hans Georg Breidenbach übernahm die Moderation, während der Ehrenvorsitzende Jürgen Löwy den Siegern die Pokale überreichte.

Der neue SSV-Vorsitzende, Andreas Gotter, war sehr erfreut über die mehr als 200 Anmeldungen zum Talsperrenlauf: „Ich war erst skeptisch, wie man die Veranstaltung nach dreimaligem Ausfall wieder in die Köpfe oder besser gesagt, in die Beine der Leute bringen kann“, gab er zu. Zum Glück spielte am Samstag das Wetter mit – erst zum Ende fielen einige Regentropfen. Schirmherr Dietmar Persian sorgte für den Startschuss zu Beginn des Laufwettbewerbs. „Es ist einfach schön, jetzt wieder hier zu sein und alle wieder dabei zu haben“, sagte der Bürgermeister.

Das sahen die Teilnehmer genauso. Klaus Puschke war froh, dass der Talsperrenlauf auch wieder für Erwachsene angeboten wurde. „Im nächsten Jahr aber bitte mit zehn Grad weniger“, sagte der Hückeswagener, der auf der Zehn-Kilometer-Strecke entlang der Wupper-Vorsperre ganz schön ins Schwitzen kam. Besonders hart sei die letzte Runde auf der Gummi-Tartanbahn des Sportplatzes bis zum Ziel gewesen. Die sprunghaft angestiegenen Temperaturen nach dem nass-kalten Winter bemerkte auch Nadine Aufgebauer. „Am Wasser war es sehr schwül“, sagte sie. Die ganze Familie mit Ehemann und zwei Kindern waren angemeldet und nahmen Medaillen und drei Pokale mit nach Hause. Klarer Favorit bei den Erwachsenen war Daniel Schmidt aus Remscheid, der die zehn Kilometer in 34:35 Minuten schaffte und damit mehr als zehn Minuten Abstand zum Zweitplatzierten herauslaufen konnte.

Aber auch die Kinder und Jugendlichen zeigten fantastische Leistungen und wurden von ihren Familien und Freunden kräftig angefeuert. Alleine die Montanusschule hatte 23 Läufer angemeldet. „Wir haben sehr gute Läufer, Fußballer und Handballer aus allen Jahrgängen dabei und rechnen uns gute Chance aus“, sagte Klaus Kruska.

Die Vorbereitung auf den Talsperrenlauf war für Gotter nur suboptimal gelaufen. „Es gab zu viele andere Baustellen, wie den Arbeitskreis Sport, die Diskussion um das Bürgerbad und den neuen SSV-Vorstand. Ich bin mit einem flauen Gefühl zum Sportplatz gekommen, aber dafür läuft es gut“, sagte Gotter erleichtert. Unsicher ist noch, ob der Talsperrenlauf auch 2024 stattfinden kann, da sowohl die Sanierung der Sanitär- und Umkleidekabinen am Sportplatz, als auch des Kunstrasens und der Tartanbahn anstehen. Für die gerade wieder angelaufene Sportveranstaltung wäre eine erneute Absage zweifelsfrei mehr als schade für alle Beteiligten.

Sieger

Erwachsene: Daniel Schmidt und Natalie Lange (10 Kilometer), Peter Franken und Eva Jeschke (5 Kilometer), Daniel Buß und Claudia Casella (5 Kilometer Kinderwagen-Lauf)

Jugend Maxim Kwint und Violetta Bakaev (1500 Meter U16), Theo Reisinger und Leyla Akin (1500 Meter U14), Marc Edgar Wiest und Indira Kunde (1500 Meter U12)

Kinder: Pauline Reisinger und Jano Meixner (800 Meter U10), Sonja Kauz und Nils Wiest (400 Meter U8), Ida Lübbert und Lenni Franken (200 Meter U6)

Ergebnisse Die Auswertungen und Siegerlisten werden auf der Internetseite des Stadtsportverbands veröffentlicht:

www.stadtsportverband-hueckeswagen.de