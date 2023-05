Die IG Frühschwimmer gibt nicht auf

Seit das Bürgerbad geschlossen ist, hat der Verein kein Trainingsgelände mehr.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Vor 30 Jahren war die Interessengemeinschaft Frühschwimmer (IGF) gegründet worden, weil der Fortbestand des Hallenbads stark gefährdet war. Jetzt steht ihre eigene Zukunft in den Sternen – denn der mit knapp 2000 Mitgliedern größte Verein der Schloss-Stadt hat seit zweieinhalb Jahren keine Vereinsstätte mehr, ist doch das Bürgerbad seit November 2020 geschlossen. Ein Zustand, an dem sich mehrere Jahre auch nichts ändern wird, weil das alte Bad erst abgerissen und ein neues gebaut werden muss. Geschätzter Zeitraum: mindestens drei Jahre.

„Wegen der bekannten Umstände befinden wir uns gerade in allen Bereichen im Tiefschlaf“, brachte es der an diesem Abend im Bad-Restaurant „Aquamarin“ auf der ersten Hauptversammlung seit 2019 wiedergewählte Vorsitzende Thomas Cosler auf den Punkt. Der Schwimmbetrieb ist seit der Schließung wegen des zweiten Corona-Lockdowns und der maroden Bausubstanz des Daches, die im Januar 2021 festgestellt worden war, eingestellt. „Und ein Ende ist nicht abzusehen“, sagte Cosler.

Man hat noch immer 1935 Mitglieder

Seit dem 1. Januar 2021 werden daher auch keine Mitgliedsbeiträge mehr eingezogen. „Ich habe mit einer Austrittswelle gerechnet – die aber nicht eingetreten ist“, berichtete der Vorsitzende. Wenn Abmeldungen eingegangen seien, habe der Vorstand das Gespräch gesucht. „Wir haben dann darauf hingewiesen, dass unser Vereinszweck auch ist, um den Erhalt des Bürgerbads zu kämpfen“, betonte Cosler. In den meisten Fällen habe das den Verbleib im Verein zur Folge gehabt. „Wir haben aktuell 1935 Mitglieder. Es gibt keine Abwanderungen und Abmeldewellen zu verzeichnen. Das ist ein sehr positives Signal“, sagte Cosler.

Dennoch ging es auf der Versammlung vornehmlich um die „Zukunft der IGF“. So sagte ein Mitglied: „Uns ist die Grundlage entzogen worden, wenn es keine Möglichkeit zum Schwimmen mehr gibt.“ Kein Mensch könne jetzt sagen, wann – und ob – es wieder ein Bürgerbad geben werde. „Es können aber durchaus vier oder auch sieben Jahre vergehen“, sagte er. Seiner Meinung nach müsse der Verein „stillgelegt“ werden. „Wenn sich herauskristallisiert, wie es weitergeht, dann können wir ihn ja wiederbeleben.“ Das Mitglied verwies darauf, dass gar nicht sicher sei, ob es wieder ein Familienbad geben werde.

Cosler sieht es auch so, „dass wir in den kommenden fünf Jahren außer in fremden Bädern nirgendwo sonst werden schwimmen können“. Und der Satzungszweck – der Erhalt des Bürgerbades – „wird uns aktuell auch unter den Flossen weggerissen“. Keiner wisse, was irgendwann passieren werde – und wer das eventuell dann neu gebaute Bad überhaupt betreiben werde.

Seine Stellvertreterin Karin Wroblowski, die für die FDP im Stadtrat sitzt, zeigte allerdings die fraktionsübergreifende Zustimmung für das Bürgerbad auf. „Im Arbeitskreis wird beraten, wie es aussehen könnte – als einfaches Lehrbad oder als Familien- und Freizeitbad.“

Für die IGF ist dort die sportliche Leiterin Tanja Bauer vertreten. „Bislang haben wir nur einmal getagt, und die nächste Sitzung ist erst für die Sommerferien geplant“, bedauerte sie. Tanja Bauer hätte sich gewünscht, dass man in der ersten Sitzung schon weitergekommen wäre. „Nach drei Stunden war zwar klar, dass alle das Bürgerbad wollen. Aber festzuhalten, was auch in Abstimmung mit der schon veröffentlichten Machbarkeitsstudie machbar oder nicht machbar wäre, soweit sind wir leider nicht gekommen.“

Cosler lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der sportlichen Leiterin, Trainingsmöglichkeiten zumindest für die Kinder in umliegenden Städten aufgetan zu haben. Aus diesem Grund wolle Tanja Bauer den Verein auch nur ungern ruhen lassen. Und Karin Wroblowski bestätigte: „So etwas wie einen ‚schlafenden Verein‘ gibt es rechtlich nicht.“

Was im Verlauf des Abends deutlich wurde: Die IGF will nicht aufgeben und sich deutlich sichtbarer positionieren. Mitgründer und Ehrenmitglied Horst Hellering drückte es so aus: „Wir sind fast 2000 Leute. Das ist eine starke Stimme, mit der wir laut und deutlich sprechen müssen. Es wäre fatal, wenn wir verstummen würden.“ Die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger müssten wissen, dass der Wunsch nach einem Hückeswagener Bürgerbad von vielen Stimmen getragen werde.

Es gab aber auch kritische Stimmen. Eine Frau sagte: „Wir sind hier eine Glaubensgemeinschaft. Wir glauben, dass die Stadt hier irgendwann wieder ein Bürgerbad hinstellen wird.“ Sie hätte sich gewünscht, dass Vertreter der Verwaltung zur Hauptversammlung gekommen wären. „Dann hätte man uns auch offiziell mitteilen können, was aktuell Sache ist.“

Diskutiert wurde noch, ob die Mitglieder statt der ausgesetzten Beiträge einen Solidaritätsbeitrag von zwei Euro oder nach Belieben mehr pro Monat einzahlen würden, bis das neue Bürgerbad eröffnet werde. Dafür wollen die Frühschwimmer auf dem nächsten Altstadtfest werben.

Hintergrund

Ausstattung: Die IGF hatte in den Jahren vor der Schließung viel Geld in die Ausstattung des Bürgerbads gesteckt – in die Dampfgrotte, den Spraypark im Freien und in das Babybecken. „Wichtig ist hier, dass wir festhalten, dass wir hier gegenüber der Stadt unsere Ansprüche geltend machen“, sagte Tanja Bauer. Im Fall des Abrisses des Bürgerbads soll nicht über den Kopf der IGF hinweg entschieden werden.

Abstimmung: Der Antrag wurde einstimmig angenommen.